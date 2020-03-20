Из Польши поездами привезли более тысячи украинцев: подробности

Из Польши 20 марта прибыли эвакуационные поезда с украинскими гражданами. В частности, всего вернулось более 1150 украинцев.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Facebook. Там отметили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

"Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения встречают эвакуационные поезда. Ими уже вернулось более 1150 наших соотечественников", – сказано в сообщении.

Facebook / МВД

Вместе с тем, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде " рассказал, что ситуация на границе остается контролируемой. Пассажиропоток продолжает уменьшаться. Всего на трех направлениях: государственная граница, линия разграничения на Донбассе и админграницах с Крымом в сутки последовало 27,5 тысячи человек (25500 – через госграницу).

По его словам, сейчас продолжают прибывать эвакуационные авиарейсы с украинцами с разных направлений. Их принимают столичные аэропорты, а также в Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Facebook / МВД

Facebook / МВД

Facebook / МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12:00 18 марта в Украине запретили железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.

В МИД отчитались, что вывезли из территории Польши 3, 4 тысячи украинцев, а остальных пообещали забрать поездами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!