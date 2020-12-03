Из одесских больниц массово выписывают пациентов с кислородной зависимостью, – волонтер

Из одесских больниц массово выписывают пациентов с кислородной зависимостью, которые поступили на стационар с коронавирусом.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 3 декабря рассказала волонтер Екатерина Ножевникова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По ее словам, пациентов выписывают с сатурацией 82% (при норме 95-99%).

"У нас поток пациентов, которых выписывают с сатурацией 82%. Они приходят у нас просить концентратор, чтобы долечиваться дома. Врачи выписывают их маскимально быстро, чтобы освобождать койки", – пояснила она.

Екатерина Ножевникова. кадр видео

По словам Ножевниковой, у них осталось только 4 концентратора, в то время, как в очереди около 30 человек. При этом волонтер добавила, что 4 декабря им должны привезти еще 40 концентраторов.

В свою очередь главный анестезиолог Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров отметил, что по официальной статистике больницы в Одесской области заполнены на 55%.

Он также рассказал, что за день до его визита одесскую больницу №1 были выписаны 57 пациентов. А во время проверки, по мнению врача, можно было выписать еще около 30 человек, поскольку без кислорода они имели сатурацию 97-99%.

"Не хочу обвинять коллег, но, возможно, врачи держат на койках более легких больных, чтобы не загружать их тяжелыми пациентами", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубров заявил, что украинские больницы подают ложные данные в статистику по количеству кислорода для лечения больных коронавирусом, вследствие чего в некоторых городах возникает его нехватка.

Напомним, что волонтеры рассказали, как в Одесской больнице №5, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислорода. Вследствие этого люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми.

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