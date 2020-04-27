В международный аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Майями (США) с гражданами Украины.

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На борту находилось 259 пассажиров, почти половина их которых – украинские ученики, которые попали в США по образовательной программе FLEX (программа обмена для старшеклассников из страны бывшего СССР), сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев facebook.com/DPSUkraine

Эвакуационный рейс организовали МИД Украины и Министерство инфраструктуры.

Пограничники провели температурный скрининг для всех пассажиров. Отмечается, что повышения температуры и жалоб на плохое самочувствие не было.

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев facebook.com/DPSUkraine

Около 200 пассажиров выбрали самоизоляцию, для этого они установили приложение "Дій вдома". Остальные отправились на обсервацию.

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев facebook.com/DPSUkraine

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев facebook.com/DPSUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 27 апреля анонсировал возобновление эвакуации украинцев, которые находятся за границей. За ними будут направлены специальные рейсы: до четырех рейсов в сутки.