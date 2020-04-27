Главная Новости
28 апреля • обновлено в 02:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Из Майями эвакуировали 259 украинцев: среди них много школьников

700
Читать материал на украинском

В международный аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный рейс из Майями (США) с гражданами Украины.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На борту находилось 259 пассажиров, почти половина их которых – украинские ученики, которые попали в США по образовательной программе FLEX (программа обмена для старшеклассников из страны бывшего СССР), сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

facebook.com/DPSUkraine

Эвакуационный рейс организовали МИД Украины и Министерство инфраструктуры.

Пограничники провели температурный скрининг для всех пассажиров. Отмечается, что повышения температуры и жалоб на плохое самочувствие не было.

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

facebook.com/DPSUkraine

Около 200 пассажиров выбрали самоизоляцию, для этого они установили приложение "Дій вдома". Остальные отправились на обсервацию.

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

facebook.com/DPSUkraine

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

В Украину из Майями эвакуровали 259 украинцев

facebook.com/DPSUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 27 апреля анонсировал возобновление эвакуации украинцев, которые находятся за границей. За ними будут направлены специальные рейсы: до четырех рейсов в сутки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги