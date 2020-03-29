Из Китая в Украину прилетел второй самолет с костюмами для врачей. Фото

В воскресенье, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от вирусных инфекций.

Как сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, эти средства защиты распределят между врачами, полицейскими и военными (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Facebook Кирилла Тимошенко

"300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты", – отметил он.

По словам Тимошенко, сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выедет в каждый регион Украины.

Он добавил, что ночью самолет вылетает за следующим грузом в Китай. Этой же ночью ожидается 100 тыс. ПЦР-тестов отдельной доставкой.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", – подчеркнул чиновник.

Facebook Кирилла Тимошенко

Facebook Кирилла Тимошенко

Facebook Кирилла Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

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