Из Китая в Украину прилетел второй самолет с костюмами для врачей. Фото

В воскресенье, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от вирусных инфекций.
Как сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, эти средства защиты распределят между врачами, полицейскими и военными (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Facebook Кирилла Тимошенко
"300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты", – отметил он.
По словам Тимошенко, сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выедет в каждый регион Украины.
Он добавил, что ночью самолет вылетает за следующим грузом в Китай. Этой же ночью ожидается 100 тыс. ПЦР-тестов отдельной доставкой.
"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", – подчеркнул чиновник.
Facebook Кирилла Тимошенко
Facebook Кирилла Тимошенко
Facebook Кирилла Тимошенко
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.
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