Из какой ткани лучше шить маски: ученые нашли ответ

Ученые протестировали несколько типов масок и выяснили, какие ткани лучше подходят для защиты в период пандемии коронавируса COVID-19, который передается воздушно-капельным путем.

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Для этого исследователи создали специальную аэрозольную установку, в которой производятся микрокапли жидкости и кусочки твердой материи разных размеров. О результатах эксперимента сообщает Science Alert.

Так, самым эффективным для изготовления самодельных масок оказался один слой плотной хлопчатобумажной ткани в сочетании с двумя слоями полиэфирно-спандексного шифона, который часто используется для пошива вечерних платьев.

Маску можно пошить из сочетания плотной хлопчатобумажной ткани и шифона

По словам исследователей, маска именно с такого сочетания тканей отфильтровывает большинство частиц аэрозоля (80-99% в зависимости от их размера), то есть по своей эффективности она приближается к респиратору N95. Аналогичные результаты даст и маска, для пошива которой вместо шифона использовать натуральный шелк.

Ученые объясняют, что тесно сплетенные ткани, такие как хлопок, могут выступать в роли механического барьера для частиц вирусов, тогда как ткани, которые удерживают статический заряд, например, определенные виды шифона и натурального шелка, служат как электростатический барьер.

Неплохие показатели эффективности наблюдались в сочетании хлопка из фланелью, а также ватина или хлопчатобумажной ткани с полиэстером.

При этом даже небольшой разрыв в любой комбинации уменьшает эффективность фильтрации всех масок вдвое или более, что лишь подчеркивает важность правильного подбора тканей для изготовления самодельных масок, чтобы они плотно прилегали к лицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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