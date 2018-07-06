Из кабины пилота: появилось впечатляющее видео взлета украинской "Мрии"

В сети показали видео, на котором зафиксирован момент взлета сверхтяжелого украинского самолета Ан-225 "Мрия" из кабины пилотов.

Это произошло в аэропорту Чиморе в Боливии. Ролик показали на канале "D Antonov" в YouTube.

Отметим, что Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире. В Боливии он выполняет серию полетов из города Икики в Чиморе, перевозя груз бойлеров для местной электростанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня скончался известный авиаконструктор Виктор Толмачев, который был одним из создателей тяжелых дальнемагистральных турбовинтовых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".