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Из кабины пилота: появилось впечатляющее видео взлета украинской "Мрии"

2.1тЧитать новость на украинском

В сети показали видео, на котором зафиксирован момент взлета сверхтяжелого украинского самолета Ан-225 "Мрия" из кабины пилотов.

Это произошло в аэропорту Чиморе в Боливии. Ролик показали на канале "D Antonov" в YouTube.

Отметим, что Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире. В Боливии он выполняет серию полетов из города Икики в Чиморе, перевозя груз бойлеров для местной электростанции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня скончался известный авиаконструктор Виктор Толмачев, который был одним из создателей тяжелых дальнемагистральных турбовинтовых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Объект
"Антонов"
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andrei
andrei
Остается гордиться наследием СССР. Ничего своего и нового вукраине уже не будет:-)
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