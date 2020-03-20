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21 марта • обновлено в 01:59
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Из Италии 25 марта доставят 125 украинцев

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Чартерный спецрейс итальянских авиалиний доставит 125 граждан Украины, которые застряли в Риме из-за коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Офиса главы государства.

Из Италии заберут 125 украинцев: названа дата

Pixabay

"Отдельно обсудили вопрос возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте пообещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний 25 марта", – сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил итальянского премьера за помощь в организации эвакуации граждан, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Между тем МИД отмечает, что, по состоянию на 18:00 20 марта, за границей находятся еще 23 362 гражданина Украины. В частности, речь идет о Шри-Ланке, Индонезии, Индии, Доминиканской Республике, Таиланде, Мексике, Канаде, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 марта о помощи вернуться на родину попросили около 40 тысяч украинцев.

Украина запретила авиасообщение с другими странами с 17 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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