Из глаза вытащили кусок карандаша: в детсаду Днепра разгорелся скандал

В Днепре разгорелся скандал в одном из детских садов — там ребенок едва не лишился глаза из-за травмы, нанесенной карандашом во время занятий.

При этом воспитатель во время ЧП отсутствовала в группе и сразу не призналась родителям о произошедшем, сообщают на странице "Образование Приднепровья" в Facebook.

Пострадавшая девочка Facebook "Образование Приднепровья"

Пострадавшая девочка Facebook "Образование Приднепровья"

Отмечается, что несчастный случай произошел 24 января в группе 5 ДНЗ 372. Во время детской потасовки девочка получила удар карандашом в область глаза.

"Воспитатель Кротова Марина Григорьевна в группе отсутствовала! С ее слов она находилась в раздевалке. О случившемся она узнала от детей. При этом ни медицинский работник, ни администрация заведения в известность не были поставлены. Когда пришли родители, им сказали, что ребенок слегка ударился в процессе игры. Также воспитатель отметила, что синяк под глазом она, внимание, обработала хозяйственным мылом! Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на Космической", — говорится в сообщении.

Сотрудница, скрывшая ЧП в детсаду Facebook "Образование Приднепровья"

В итоге 25 января девочка была прооперирована, из глаза хирурги извлекли осколок карандаша. В это же день об инциденте узнала исполняющая обязанности руководителя ДНЗ Ирина Фоменцова и лишь через несколько часов решилась сообщить о случившемся в Управление образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета. При этом воспитатель не был отстранен от работы, и детальное расследование не проводилось.

Сотрудница, скрывшая ЧП в детсаду Facebook "Образование Приднепровья"

"28 января, и.о. руководителя ДНЗ 372 в телефонном разговоре сообщила, что если необходимо, то она может уволить воспитателя по собственному желанию, та готова написать заявление и уйти "по-тихому". Со стороны департамента гуманитарной политики пока никаких действий не последовало!" — рассказали на странице "Образование Приднепровья".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря полиция задержала 23-летнюю воспитательницу одного из детских садов Житомира, которая снимала золотые украшения со спящих детей ясельной группы.

В январе разгорелся скандал в детском саду №203 города Одессы. Там няня оскорбила четырехлетнего ребенка, обозвав его "дебильным" за то, что малыш напевал песню. Поведение сотрудницы случайно зафиксировала на видео мать одного из детей в группе.

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