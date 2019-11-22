Из глаза мужчины достали огромного червя: появились жуткие фото

В индийском штате Гуджарат у местного жителя извлекли семисантиметрового червя, который находился там несколько лет.

Об этом сообщает газета Daily Mirror. 70-летний Джасубай Пател многие годы жаловался на боль и зуд в глазу. Врачи неоднократно осматривали мужчину, однако не могли поставить ему верный диагноз. Лишь в конце октября офтальмолог Милан Панчал заметил в глазу пациента паразита (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

"Мы вынули его живым, – рассказывает Панчал. –Пациент был под местной анестезией и чувствовал, как мы доставали червя".

В Индии мужчина годами ходил с огромным червем в глазу iStock/Global Images Ukraine

Врач подчеркнул, что Пателу требовалась незамедлительная операция, иначе паразит мог навсегда лишить его зрения.

"Был риск того, что червь проникнет в головной мозг человека через кровоток. Операция длилась 25 минут. Червь двигался, поэтому было непросто за него ухватиться", - рассказал доктор.

По словам самого пациента, 12 лет назад его укусил пес. Доктора подозревают, что червь проник в глаз Патела в результате нападения собаки.

"Эти паразиты живут на языках собак и кошек. Мы отправили червя на микробиологическое и гистопатологическое исследование и ждем результаты", - сказал доктор.

Caters

Caters

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