С Донбасса по Украине поползет ненависть. Но мы в силах это предотвратить - Олена Степова

На кого рассчитана новая стратегия России по Донбассу и в чем она заключается? Есть ли предел глупостям, в которые способны поверить жители оккупированных территорий? Почему так важно не давать живущим на Донбассе забывать о том, кто и как призвал войну в Украине?

Об этом и многом другом во второй части интервью OBOZREVATEL рассказала известная писательница и блоггер, переселенка с Луганщины Олена Степова. Первую часть интервью читайте здесь.

Олена Степова на презентации сборника "12 друзей хунты" Facebook

- Если карикатурный "трибунал" в Луганске самом деле не так и смешной оказывается, и призван служить иллюстрацией того, что на Донбассе идет "гражданская война" - значит, он направлен не на внутреннее потребление, а на внешнее? Это спектакль для мирового сообщества?

- И для мирового сообщества, и для самих россиян, чтобы отвлечь их внимание от того, что обещалось, начиная от "на Берлин" и "на Львов". Ну и для наших внутренних потребителей. Вы думаете, в Украине мало людей, кричат ​​"Порошенко напал на Донбасс и поссорился с Россией"?

То есть этот трэш имеет многослойность в потреблении. Вы посмотрите, сколько российских СМИ там присутствуют, сколько этому сюру уделяется внимания. Так же было в марте 2014-го, когда на митинги свозили бюджетников, шахтеров. Тогда на них слетались российские СМИ, которые потом показывали тех шахтеров и кричали: Донбасс восстал против Украины!

- Почему именно сейчас? Что стало тем спусковым крючком, который запустил процесс?

- Дело в том, что Украина обратилась в Европейский Суд (по правам человека. - Ред.), Украина обратилась в Гаагу, Украина начала очень много юридических вопросов и процессов. Это самое качественное из всего, что сделала наша политическая элита, в частности, Министерство юстиции Украины. Мы предоставили мировому сообществу доказательства российской агрессии. И мы защищаемся не только на фронте, но и дипломатично.

Россия понимает, что ее ожидает проигрыш. И очень большая пощечина. И когда наши документы начали рассматривать в международных судебных инстанциях - тогда и возник этот "процесс". Главная цель его - доказать, что это президент Украины напал на граждан своей же страны и ведет против них гражданскую войну.

На этом трибунале не будет ни одного документа в подтверждение наличия там "защитников-освободителей" донских казаков, осетин, абхазцев, бурят и остальных "русских братьев". Там будут только показания, что "нас напала Украина". И эти показания будут давать граждане Украины.

Как они их будут давать - это уже другой вопрос. Но прямо сейчас на предприятиях, в учреждениях и организациях ОРДЛО шахтеры, учителя, врачи, чиновники, предприниматели, все, кто получил там "паспорт ЛНР", дают показания. На шахтах, в бюджетных учреждениях людям раздают бланки - и они пишут: я, Иванов Петр Иванович, шахтер с 20-летним стажем, свидетельствую, что хунта, Порошенко напали и разбомбили наш город.

И никто не вспомнит, как бомбили из России. Никто не напишет, как за две недели до начала Чемпионата мира по футболу в России, от Краснопартизанска до Свердловска, до середины города, стояли российские танки. Только в Сверловське люди насчитали их более 160. Их вывезли из Ростовской области на время чемпионата, чтобы случайно не увидели болельщики. Вывезли к нам, потому что мы - пограничье.

Думаете, люди этого не видят? Видят. Так же, как видели с первых дней войны и как технику гнали, и как оружие завозили...

Но они об этом не скажут. Они, граждане Украины, заняты сейчас другим: делают ксерокопии украинских паспортов и дают показания против президента Украины, который напал на граждан Украины в Луганской области.

А потом все эти документы "народного трибунала" в Луганской области будут доставлены в Гаагу, как свидетельство "агрессии украинского правительства против граждан Украины в гражданской войне".

- Как думаете, нужно ли нам было приостанавливать гражданство? Сейчас этот вопрос встал очень остро. И люди в оккупации делают это больше по принуждению или они действительно верят во все это?

- Люди в оккупации примут за чистую монету любую ерунду. Боже, они же в Новороссию верили! Они себя к отдельному "народу Донбасса" относили. И так же легко люди, у которых на аватарках до сих пор написано "Новороссия", ныне свидетельствуют против Порошенко, как граждане Украины. Если завтра им скажут, что они - народы Марса - они и в это поверят.

Это горько признавать, но это общество уже больно.

И меня очень смущает тот факт, что у нас есть какие-то программы и законы по деоккупации, но до сих пор нет никакого психологического контроля над оккупированной территорией - и мы даже не начинали работать в этом направлении.

В Европе психологическая помощь считается такой же важной, как терапевтическая. Это норма. В Украине же нам, переселенцам, никто не предоставил государственной психологической помощи. Каждый из нас вынес на себе посттравматический синдром. Каждый сам его пережил, как смог. А кто-то- не пережил. Всякое бывало.

Эти симулякры, которые уже столько лет Россия вживляет в головы людям, эти "якоря" - они же никуда не исчезают. Они наслаиваются друг на друга. И любой психолог вам скажет, что рано или поздно эти люди просто станут бесконтрольными. Потому что переживают неистовое психологическое давление, настоящее насилие над психикой.

Поэтому я убеждена, что этим людям крайне необходима общая государственная психологическая деоккупация. Ибо сами собой эти "народы Донбасса" из голов не выветрятся. У нас из людей Советский Союз до сих пор не выветрился - так неужели мы настолько наивны, что верим, что через 5 лет войны "новороссы" сами забудут свою "Новороссию"?

Не забудут. Так и будут "новороссами" -гражданами Украины-народами Марса. И все -одновременно.

- И без диссонансов.

- Без диссонансов. Без сомнений. И это - очень большая проблема. И посмотрите же, там в ОРДЛО попы освящают пионеров, там люди хотят монархию и жить в коммунизме, чтобы "царь Николай" и "Слава КПРФ". Никто же не видит диссонанса в освящении пионеров или в том, чтобы была коммунистическая монархия. Никто!

На самом деле, людей, которые верят в разные симулякры, хватает везде. Посмотрите, сколько среди нас тех, кто верит, что Саакашвили - это чуть ли не бог, он у богатых все заберет, раздаст бедным и мгновенно остановит войну. Куча таких! Кто-то верит, что Ахметов святой, кто Юле омофору одевает... У каждого - своя вера.

Но то, что происходит сейчас на Донбассе с этими "народами Марса" - это уже очень опасные вещи.

- Без сомнения, психологическая помощь нужна. Но это будет потом. Что нам делать сейчас - с "трибуналами", свидетельствами и опасностью создания иллюзии "гражданской войны"?

- Да, это вопрос. Как и то, почему разведка и соответствующие службы не обратили внимания на все эти игрища, ведь это началось еще три месяца назад. "Приговор" - это уже последняя стадия "трибунала".

Внесены ли лица, причастные к "трибуналу" в розыск, как преступники? Нет! Возбуждено ли против них уголовное дело? Нет! Разъяснил ли хоть кто-то гражданам, жителям ОРДЛО, их ответственность за участие в "трибунале"? Нет!

Вот мы и имеем сейчас "народ Донбасса" с "украинской трибуналом" в Луганской области, который готовит документы в Гаагу, о том, что Порошенко на них напал ...

Я при любой возможности ставлю "народа Донбасса" один-единственный вопрос. Все же знают, что война началась в марте 2014 года. В интернете до сих пор можно найти видео митинга в моем Свердловске от 1 марта 2014 года. Там были ФСБшники, были козицинские казачки... Да, там были те, кто агрессивно кричал, но их было очень мало. Большинство так же, как и на "народный суд", свезли. Сказали в шахтах, в школах, больницах "Надо!", посадили в автобусы - и привезли.

И вся эта толпа привезенных и покорных стояла - и переговаривалась: "Ну да, а может будет пенсия?.. Может, будет как в России - по-богатому?.. А сказали, можно кредиты не возвращать".

Эта толпа, котора яподдерживала, искала свою выгоду или просто наблюдала молча - они также виновники войны. По их молчаливого согласия война началась. Даже тот, кто не брал в руки оружия, но хотел "по-богатому", рассчитывал, что Россия ничего не даст - несет такую ​​же ответственность за пролитую кровь, как и тот, кто стрелял.

Так вот, я всегда спрашиваю у "народа Донбасса": а когда вы ходили на эти митинги в марте 2014-го - где был господин Порошенко? И как он мог напасть в марте 2014-го на "народ Донбасса" или на граждан Украины на Донбассе, если тогда он еще не был президентом?

Вот ведь интересный вопрос, правда?

- Да. Но на фоне остальных глупостей, в которые там верят - это вообще мелочь.

- Да, на фоне всех тех несуразиц там ни у единого человека не возникает вопрос, почему весь суд заточен на то, чтобы доказать, что президент Порошенко напал на Донбасс - но там ни словом не упоминается март, апрель и май 2014-го. Там не упоминается "референдум", который проводил "народ Донбасса". Никто не проводил! Не ходил никто туда, вы что! Соседка моя вон не ходила. Не дошла. Доковыляла до поворота, сознание потеряла, а когда пришла в себя - вернулась домой.

Есть даже люди, которые на полном серьезе пытаются доказывать, что Порошенко был у власти с 2012-го - "мы его тогда выбрали". Там такая каша в головах, что они поверят во что угодно!

Никто там не будет учитывать всей этой ерунды. Люди будут принудительно, на показ, а кто-то - и вполне искренне - поддерживать этот "трибунал". Они верят, что на них напали. И они ненавидят нас, украинцев. Поэтому и пишут эти свои показания против агрессии Порошенко и "киевских властей" вполне искренне.

Так же, как искренне рассказывают о "самолетах НАТО". Моя соседка один такой видела. Он завис над ее огородом, а из иллюминатора прямо на нее смотрел негр.

Так же искренне, как видели они поляков, сидевших на терриконах. И люди снизу смотрят на тех, кто сидит на высоте 85 м - и видят: ну явно же поляки сидят!

И они сейчас будут перекраивать документы, чтобы доказать миру, что идет "гражданская война". Чтобы начать в Гааге параллельный процесс о "гражданской войне". Это - политический захват Украины. И Донбасс в нем снова стал щитом. Как в свое время щитом были крымские женщины и дети, за которыми прятались "ихтамнеты".

Сейчас россияне прячутся за гражданами Украины на Донбассе.

- Что это значит для нас?

- Что Россия, которая не смогла поднять нас на штыки, решила взять измором. Можете назвать это блокадой. У нас начался избирательный процесс - и Россия этим "трибуналом" продемонстрировала, что будет прилагать все усилия для смены власти в Украине на пророссийскую.

Потому что можно как угодно относиться к действующей украинской власти, можно долго перечислять допущенные ею ошибки - но даже в таком несовершенном парламенте со скрипом, но принимаются необходимые Украине законы, внедряются реформы. Несмотря на предателей, лоббистов, оборотней, которые там есть - в целом парламент у нас, возможно, и частично вынужденно, но проукраинский.

И от него зависит политический, военный курс, действия армии и решения главнокомандующего.

Сейчас будут брошены все возможные материальные и информационные ресурсы, чтобы ее снять, эту проукраинскую власть. Если мы это допустим, если выборы выиграет пророссийский президент (а такие кандидаты у нас есть), в парламент зайдет пророссийское большинство - мы получим тот пророссийский реваншизм, который для Украины будет означать поражение.

- Кого имеете в виду под пророссийскими кандидатами?

- Людей, которые имеют пророссийскую риторику. Людей, которые в публичных выступлениях обходят определенные острые вопросы. Спросите себя: а кто из кандидатов у нас говорит о российской агрессии, о войне с Россией, о беженцах-переселенцах? Кто хоть что-то плохое о России говорит? Вот те люди, которые об этом все молчат - это и есть пророссийское лобби.

Будут задействованы все внутренние проблемы, все социальные неурядицы, будут использовать переселенцев. Потому что среди нас тоже немало обиженных. И Россия будет использовать даже малейшие возможности, чтобы только лишь изменить проукраинскую политику, такую, какой она есть сейчас, на пророссийское большинство.

- А Донбасс?

- А Донбасс эти два года будут готовить к тому, что он - это Украина. И как только у нас появится пророссийский президент - этот весь анклав вернется в Украину с особым статусом. Например, как федеральный округ или автономная республика Донбасс.

Таким образом Путин выполняет все свои обещания. Это - "республика". Они сохраняют свой особый статус и русский язык в качестве государственного. Под них меняется Конституция Украины. Признается, что все эти годы шла "гражданская война". А Россия вообще никоим образом не была причастна, поэтому Украина к ней и не предъявляет никаких претензий. Разрушенный Донбасс восстанавливаем собственными силами, за счет налогоплательщиков Украины.

Но больше всего сейчас держит Путина с местными сепаратистами его обещание, что ни один из них по окончании войны не пострадает ни политически, ни уголовно.

То есть, Путин пообещал им полную амнистию - и все те люди, которые сейчас работают в "народной прокуратуре ЛНР", в "народной милиции", в "Верховном суде ЛНР" - они не понесут никакой ответственности за свои действия. Как и все эти журналисты, пропагандисты, учителя, детей учат, что Гиви и Моторола - это святые мученики земли новоросской. Как и все эти научные сотрудники, писавшие про мамонтов с лицами новороссов. Как все эти чиновники, которые собирали "народные суды" и "референдумы", которые выделяли автобусы, которые сгоняли людей на эти мероприятия.

Украинским детям на оккупированных территориях оккупанты агрессивно прививают ненависть к Украине

Они все реально рассчитывают, что после возвращения Донбасса в Украину останутся на работе и будут продолжать жить, как будто ничего и не было.

А по Украине с Донбасса начнет расползаться ненависть. Это неизбежно, если люди не понесут там общественную, моральную и уголовную ответственность за содеянное. Они должны осознать, что за "Путин, введи..!" придется ответить. Я не говорю, что все там это кричали. Но люди проукраинские - они же свою позицию не меняли и не изменят. А вот дадут ли им там выжить? Не дадут...

И тогда мы получим полное завоевание Украины. И отравленные "республики", получив все, чего добивались, приведут к тому, что завтра у нас появятся "республика Закарпатье", "республика Одесса", "республика Троещина"... А Украина просто исчезнет.

Конец войны.

- Как это предотвратить?

- Мы должны собраться с силами и сплотиться. Потому что можно было бы над этим всем посмеяться. Можно было бы написать прекрасную юмореску о "народном трибунале". Если бы это не угрожало безопасности Украины.

Есть вещи, над которыми не смеяться или плакать надо - а на которые необходимо быстро реагировать. Перед лицом которых надо сплотиться.

Очень важно сейчас говорить о недостатках "народов Донбасса". Поверьте, они нас видят и слышат. Надо развенчивать все эти фейки. Надо рассказывать о том, где был Порошенко, когда начиналась война. Напомнить им, где они сами были и что делали в марте 2014-го. Напоминать, как они паспорта меняли.

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То есть, натыкать их, простите, в их же дерьмо. Все кучки обойти! Решить вопрос с гражданством. Признать, что большинство жителей ОРДЛО имеет "паспорта" "республик", и потому - потеряло гражданство Украины. Это не признание "республик", это -предостережение для предателей.

- Рассчитываете на пробуждение каких-то остатков критического мышления?

- По крайней мере, это посеет определенные вопросы. Они нас читают. И сейчас они находятся в граничном состоянии, когда увидели очень много лжи со стороны России, и мы имеем большие шансы достучаться, посеять сомнения.

Это очень важно. Ведь даже в новороссах можно пробудить сомнения относительно того, а верно они поступают, или нет? Куда их снова ведет Россия? Надо ли им туда идти?

Они должны увидеть, что к их ручкам, ножкам, мозгам привязаны "колорадские" ниточки.

- А на уровне государства как нам следует реагировать?

- Надо принять определенные законы, которые бы расставили точки над "і" в вопросе коллаборационизма, вопросе амнистии. Все без исключения должны понять: ответственность - будет.

Амнистия - это не то, что завтра выйдет на трибуну какой Витя, Петя или Юля и скажет: все, "народ Донбасса", ты свободен! Нет. Закон об амнистии - это механизм, который задействуется после того, как свое слово скажет суд. Суд выносит приговор, что человек виновен. Человек осознает свою вину. Но не садится в тюрьму, потому что амнистирован.

Каждый человек должен осознать: все его действия на оккупированных территориях нам известны, он мог уехать, работать и жить в Украине - но решил остаться, работать и платить налоги там (потому что много там бизнеса), таким образом финансируя терроризм, или работал на террористов, агитировал, совершал пропагандистские действия, направленные на разжигание розни, помогал создавать "республики", "референдумил" и так далее.

За это предусмотрена ответственность. Но мы видим, что ты в оккупации, определенные жизненные и политические обстоятельства ограничивали твое право, поэтому уголовная ответственность к тебе не применяется, в соответствии с законом об амнистии. Ты не сядешь в тюрьму, если твои действия не повлекли тяжких последствий.

Хотя... все действия "путинвведистов" - это наша пролитая кровь. И приговор надо выносить всем в письменном виде, и ограничивать после приговора право работать с детьми, в СМИ, в правоохранительных органах или на государственных должностях всем этим создателям "референдумов", пропаганды и "трибуналов".

Если эта схема будет максимально понятной всем - она ​​сделает очень много уже сейчас там в мозгах людей. Они поймут, что происходит. Наказание нести никто не хочет.

А вот без этой схемы у нас - "гражданская война". И они в это действительно верят. В защиту Путина, даже после возвращения Донбасса в Украину, в безнаказанность, во "все будет, как до войны".

Не сделаем этого - будет хуже. Потому что получив "как до войны", они тут же начнут у нас требовать льгот, восстановления, какого-то особого отношения! Они будут стучать касками на митингах, драть горло о своих правах.

Это сейчас там тишина, а вот вернется Украина - увидите, какой там "гражданский потенциал" в борьбе за права и льготы.

Наш Минюст или кто там ведет дела в Гааге, в международных инстанциях, должен поставить на международной арене вопрос о том, что показания граждан Украины из Луганской или Донецкой областей не могут считаться их гражданской позицией или рассматриваться как доказательства чего-либо. Потому что они могут быть сделаны под психологическим или военным давлением со стороны террористов. Там все-таки оккупированные территории.

А вот сыграет ли Россия какую-то роль в избирательном процессе в Украине - это зависит от всех нас. И то, что я постоянно говорю и пишу о том, что происходит на оккупированном Донбассе, я пишу не потому, что пытаюсь так говорить с "народом Донбасса". Я понимаю, что это поздно уже делать. Я говорила с Донбассом в начале войны, предостерегала, но ...

Я говорю с украинцами. Я показываю им, что произойдет завтра у них дома, если линия разграничения пройдет по Днепру, по любому городу. Если это случится - любой город превратится в мой Свердловск. С доносами. С расстрелами. С изнасилованиями. С насилием. С убийствами...

Мы должны смотреть на то, как Россия сейчас играет с людьми на оккупированном Донбассе - и спрашивать у себя: а хотим ли мы быть такими же? Допустим ли, чтобы нас превратили в таких же марионеток, которыми будут играть кукловоды? Неважно, какого цвета будут привязаны к нашим рукам, сердцам и мозгам нити - колорадного, триколорного или даже желто-голубого. Потому что мы уже видим, как враг рядится в наши символы и говорит с нами голосами наших - условно наших - политиков...

Этот театр, который мы сейчас наблюдаем на Луганщине, надо показывать всей Украине, как фильм на тему "что будет завтра". Чтобы мы имели возможность решать, каким будет это наше "завтра". Чтобы мы дали себе ответ на вопрос, мы лишь пешки на шахматной доске войны или мы - украинцы, свободные люди?

И если мы будем смотреть на то, что происходит на оккупированных территориях не просто как на смешной спектакль, трэш и сюр, а как на урок, который мы должны усвоить - только тогда победим.

Этот "суд" - это защитная реакция России на Гаагу. Требования наказать лично Порошенко, Муженко, руководство сил ООС, АТО, СБУ, ГПУ, политикума, который принимает законы о наказании террористов, от кого зависят решения о наступлении об освобождении территорий - все это борьба за решение вопроса, будет ли Украина независимой, останется приростком России или вообще исчезнет.

На ближайшие два года мы должны набраться терпения, мужества и мудрости. Российские политологи делают все, чтобы стереть из памяти мира этих бабок с иконками, что бросались под украинские танки, "референдум", "наварасию", все эти митинги, "Путин, введи"...

"Народ Донбасса не виноват", - говорят они. "Виноват" только главнокомандующий, должны граждане Украины - перед гражданами Украины. России любой ценой надо создать картинку гражданской войны. Наша задача - не дать этого сделать.