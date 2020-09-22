Из чего в СССР делали жвачки: в сети дали ответ

В сети вспомнили историю первых официальных советских жвачек. Тогда их производили двух видов: "Жевательная резинка" с апельсиновым вкусом и "Ну, погоди" с мятным вкусом.

Как пишет hi-tech, их выпускали на фабрике "Сладости Еревана". А вскоре запустили производство на макаронной фабрике в Ростове-на-Дону.

Состав жвачек различался, в него входили не только основа, но и натуральные компоненты. В "Ну, погоди" добавляли модифицированный глицерином бальзам лиственницы, ели, кедра или пихты, сахар и патоку. А в патенте, заявленном Институтом органической химии АН Армянской ССР, в состав входило масло какао и эфирные масла.

Советская жвачка. maxim-nm.livejournal

Ежегодно состав жевательной резинки улучшался, о чем свидетельствуют патенты. Целью изменения составов было "удешевление продукта и повышение санитарно-гигиенических достоинств". В рецептуру добавляли пчелиный воск и парафин и маргарин.

Знаменитые жевательные резинки "Апельсиновая", "Мятная", "Клубничная" и "Кофейный аромат" производились на заводе "Рот-фронт" с 1980-х годов и стоили 50-60 копеек за упаковку. Сохранились патенты даже антиникотиновой жвачки 1992 года и жвачки против кариеса 1993 года.

Жвачки в СССР были нескольких видов. maxim-nm.livejournal

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядела школьная форма в СССР и почему она стала так популярна сейчас.