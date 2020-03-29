Из больницы Тернополя в разгар коронавируса массово увольняются врачи

Из инфекционного отделения одной из больниц Тернополя из-за опасности заболеть коронавирусом COVID-19 и низкой зарплаты уволились восемь врачей.

Об этом заявил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайкивский, сообщает "Суспільне". Он объяснил, что 4 тысячи гривен не мотивируют медиков подвергать себя опасности.

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"Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация", – сказал Чайкивский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с инфицированными. Обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

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Также для безопасности семей медиков и работников больницы предоставили номера отеля "Галичина".

"Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле", – отметил главврач. В частности, трое врачей из его медучреждения живут там, чтобы не создавать угроз для родных.

Как писал OBOZREVATEL, на Тернопольщине медики не были готовы ко вспышке COVID-19 в области, а также не имели даже средств индивидуальной защиты.

Местная активистка рассказала, что после первого вызова к больному с коронавирусом медики не знали, как продезинфицировать машину "скорой". Она два дня стояла во дворе больницы.

Кроме того, в Монастыриской больнице Тернопольской области назрела критическая ситуация – там не хватает обеспечения для лечения больных коронавирусум, а также медицинского персонала, поскольку много врачей инфицированы или на самоизоляции.

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