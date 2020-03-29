Главная Новости
29 марта • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Из больницы Тернополя в разгар коронавируса массово увольняются врачи

6.6т
Читать материал на украинском

Из инфекционного отделения одной из больниц Тернополя из-за опасности заболеть коронавирусом COVID-19 и низкой зарплаты уволились восемь врачей.

Об этом заявил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайкивский, сообщает "Суспільне". Он объяснил, что 4 тысячи гривен не мотивируют медиков подвергать себя опасности.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация", – сказал Чайкивский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с инфицированными. Обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

В Тернополе массово увольняются врачи

В Тернополе массово увольняются врачи

Иллюстрация

Также для безопасности семей медиков и работников больницы предоставили номера отеля "Галичина".

"Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле", – отметил главврач. В частности, трое врачей из его медучреждения живут там, чтобы не создавать угроз для родных.

Как писал OBOZREVATEL, на Тернопольщине медики не были готовы ко вспышке COVID-19 в области, а также не имели даже средств индивидуальной защиты.

Местная активистка рассказала, что после первого вызова к больному с коронавирусом медики не знали, как продезинфицировать машину "скорой". Она два дня стояла во дворе больницы.

Кроме того, в Монастыриской больнице Тернопольской области назрела критическая ситуация – там не хватает обеспечения для лечения больных коронавирусум, а также медицинского персонала, поскольку много врачей инфицированы или на самоизоляции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Теги
инфекция болезнь вирус зарплата врача врачи
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
5
Интересно
11
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
щеневмерлу надо петь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рухнуло Нерушимое
Рухнуло Нерушимое
А кловун все в президента играется
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги