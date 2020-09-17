Из антител лошадей создали дешевое лекарство от коронавируса

Ученые из Коста-Рики предложили использовать лошадей для производства терапевтических антител, которые будут в десятки раз дешевле, чем разрабатываемые сейчас лекарства на основе антител человека.

В ходе эксперимента животные получили четыре курса прививок белками коронавируса, пишут "Известия".

Затем на фармацевтическом заводе исследователи выделили антитела и очистили их, чтобы получить терапевтический состав для испытаний на людях.

Всего на предприятии произвели тысячу флаконов очищенных конских антител объемом по 10 мл каждый. Половина из них имела защиту против спайк-белка, другая содержала четыре белка, присутствующих в коронавирусе.

Разработчики подчеркнули, что применение конских антител безопасно, поскольку сама технология применения и очистки лошадиных иммуноглобулинов известна давно. Ученые из Коста-Рики используют их для производства противоядий от укусов змей, скорпионов и пауков.

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