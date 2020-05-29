Июнь-2020 будет капризным: синоптики удивили кардинально разными прогнозами

Июнь 2020 в Украине мало чем будет отличаться от мая. Температура воздуха немного поднимется, а иногда будет даже по-летнему жарко, но регионы все так же будет заливать дождями с грозами.

Такой прогноз на первый месяц лета дает ряд украинских синоптиков. Подробнее о том, каким будет начало летнего сезона и ждать нам каких-либо аномалий, – читайте в материале OBOZREVATEL.

В начале июня потеплеет

По словам специалистов, погода в июне будет довольно нестабильной и даже капризной. Например, климатолог Вера Балабух утверждает, что в целом летом украинцы будут наблюдать резкие смены климата: "День – в майке, день – в фуфайке".

"Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", – говорит она.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что после мая более ощутимое тепло придет в Украину с 1 по 7 июня.

"Однако не уверена, будут ли все довольны", – подчеркнула специалист.

А вот начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислав Билык подчеркивает, что в июне погода в Украине ожидается в пределах нормы – с прохладной первой декадой, но иногда температура может резко подниматься вверх.

Так, первая декада месяца будет достаточно прохладной, а среднемесячная температура – колебаться в пределах +18…+22 градусов, иногда поднимаясь аж до +30.

"Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом. Но осадков будет меньше", – сказал он.

Еще месяц дождей с грозами?

Синоптик Укргидрометцентра Зоя Олейник отмечает, что июнь характеризуется активной грозовой деятельностью. Поэтому дожди распределятся в течение месяца, возможно, будут с шквалами и градом.

При этом температура будет выше, чем в мае. Возможны даже периоды, когда столбики термометров могут подняться до +30 градусов и выше.

"Маловероятно, что в июне средняя суточная температура будет опускаться ниже +18…+19. Должна быть на уровне +20…+25 градусов – а это тепло", – утверждает Олейник.

О резких изменениях погоди в июне – с дождями, грозами и шквалами – говорит и заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

"В июне мы ждем переменчивую погоду, 2-3 дня будет тепло, +25 и выше, потом температура упадет чуть ниже. По нашим прогнозам, первая половина июня будет очень неустойчивой в плане погоды. Но температура воздуха будет все равно выше нормы. Хотя такой утомительной жары +30 не будет. Вторая половина июня пройдет в пределах нормы и даже несколько дней будет похолодание. Дожди в июне также пройдут", – прогнозирует климатолог.

Что будет в регионах

Другие синоптики обещают довольно жаркое начало первого месяца лета: в южных и северных областях, а также в центре температура воздуха поднимется до +26...+29 градусов.

При этом на востоке стоит ожидать до +28, а на западе 1-3 июня столбики термометров будут показывать до +30 градусов.

Однако уже 3-4 июня температура воздуха начнет падать практически во всех регионах Украины. Так, в центре и на севере страны в эти дни синоптики прогнозируют +20 градусов, на юге – до +23...+25 градусов, на западе +23, в южных областях в пределах +21...+24 градуса.

Такие показатели температур будут держаться практически всю первую декаду июня, но на севере и в центре с 5 июня ожидается даже похолодание до +13...+15 градусов.

Кроме того, в первые дни лета ожидается много осадков – на юге с 1 по 10 июня будет только три сухих дня, на западе, востоке и севере в первую декаду июня ожидается пять дождливых дней.

Относительно сухо в начале лета будет только в центральной части Украины: всего три дождливых дня в первой декаде июня, однако все остальные дни хоть и пройдут без осадков, но будут облачными.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич утверждает, что, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.