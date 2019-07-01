"Июль возобновил жару": синоптик дала прогноз в Украине на ближайщую неделю

В понедельник, 1 июля, в большинстве областей Украины возобновится жара до 30-35 градусов, но до конца недели воздух немного посвежеет.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что все же во вторник, 2 июля, с севера приблизится атмосферный фронт.

"Он принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы", – написала синоптик.

Радуга Амур.инфо

Она также сообщила, что на остальной территории будет сухо и солнечно, только в Киеве ожидаются локальные кратковременные дожди.

"Сегодняшняя столичная жара во вторник ослабнет до +26 +28 градусов. В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов", – сообщила Диденко.

Погода в Украине Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко рассказала, что первые дни июля порадуют украинцев разнообразием.

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