Иво Бобула раскритиковали в сети за пост-агитацию с ошибками. Фото

Народный артист Украины Иво Бобул написал очень странный пост в Facebook, в котором агитировал за Александра Попова, а также допустил огромное количество ошибок.

Бобул высказал свое мнение по поводу предстоящих выборов мэра и выдвинул свои требования к будущему главе столицы.

"Что такое быть мэром? Во-первых, нужно иметь хотя бы какое-то техническое образование, во-вторых – нужно любить людей, которые живут в Киеве. Беречь флору и фауну. Еще каким-то чудом помогать бедным людям решать проблемы города не за счет вырубки лесов, пенсионеров и больных деточек", – написал певец.

В комментариях резко раскритиковали артиста за странный текст, стиль написания и количество ошибок в посте. Некоторые предположили, что страницу Бобула ведет его маленький внук.

"Писать – не ваше, очень много ошибок. Иногда лучше петь и улыбаться".

"Капец, вы же не можете двух слов связать без ошибок! Сидел бы уже молча, люди не знали бы всей меры вашей необразованности".

"Подсказка как спасти репутацию. Написать следующий пост: "Мой аккаунт взломали, все сообщения от меня были написаны злоумышленниками))"

"Видно, весь мозг переселился в волосы!!!"

"Шедевр!!! Вырубать пенсионеров и детей действительно не стоит".

"Святой дух при доме... Что это было, и почему оно говорит капслоком?"

"Может, страницу Бобула ведет его малолетние внук? Такие ошибки в каждом слове".

Иво Бобул написал странный пост с агитацией за Александра Попова и кучей ошибок (Facebook Иво Бобула)

В комментариях пользователи посоветовали ему путь и улыбаться, а не писать (Facebook Иво Бобула)

Многие отметили, что часть поста Бобул зачем-то написал капслоком (Facebook Иво Бобула)

Комментаторы предположили, что аккаунт Бобула или взломали, или его ведет внук артиста (Facebook Иво Бобула)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народный артист Украины Иво Бобул считает, что Украина намного меньше, чем Россия, заботится о своих талантах – звездах эстрады и шоу-бизнеса.