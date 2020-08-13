Иво Бобула раскритиковали в сети за пост-агитацию с ошибками. Фото
Народный артист Украины Иво Бобул написал очень странный пост в Facebook, в котором агитировал за Александра Попова, а также допустил огромное количество ошибок.
Бобул высказал свое мнение по поводу предстоящих выборов мэра и выдвинул свои требования к будущему главе столицы.
"Что такое быть мэром? Во-первых, нужно иметь хотя бы какое-то техническое образование, во-вторых – нужно любить людей, которые живут в Киеве. Беречь флору и фауну. Еще каким-то чудом помогать бедным людям решать проблемы города не за счет вырубки лесов, пенсионеров и больных деточек", – написал певец.
В комментариях резко раскритиковали артиста за странный текст, стиль написания и количество ошибок в посте. Некоторые предположили, что страницу Бобула ведет его маленький внук.
"Писать – не ваше, очень много ошибок. Иногда лучше петь и улыбаться".
"Капец, вы же не можете двух слов связать без ошибок! Сидел бы уже молча, люди не знали бы всей меры вашей необразованности".
"Подсказка как спасти репутацию. Написать следующий пост: "Мой аккаунт взломали, все сообщения от меня были написаны злоумышленниками))"
"Видно, весь мозг переселился в волосы!!!"
"Шедевр!!! Вырубать пенсионеров и детей действительно не стоит".
"Святой дух при доме... Что это было, и почему оно говорит капслоком?"
"Может, страницу Бобула ведет его малолетние внук? Такие ошибки в каждом слове".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народный артист Украины Иво Бобул считает, что Украина намного меньше, чем Россия, заботится о своих талантах – звездах эстрады и шоу-бизнеса.