ИВЛ при коронавирусе нужно избегать, есть альтернатива – медик
Вместо применения аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при тяжелой форме заболевания коронавирусом можно использовать кислород.
"Если человек попадает на искусственную вентиляцию легких, то прогноз уже очень неблагоприятный", – рассказал OBOZREVATEL экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.
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"Нужно делать все, чтобы не попасть на этот аппарат. ИВЛ надо максимально избегать", – подчеркнул он.
"Необходимо как можно раньше обращаться за медицинской помощью. Чем раньше начнется лечение, тем прогноз более благоприятный. Чем позже начнется лечение и чем больше лет человеку, который обратился за помощью, тем более неблагоприятный прогноз", – пояснил медик.
Он добавил, что лучшей альтернативой ИВЛ является кислород. "В 2009 году подобная ситуация была со свиным гриппом. Тогда люди попадали под ИВЛ, им проводили интубацию. К сожалению, многие погибали. Позже от этого отказались и начали практиковать дыхание кислородом. Этот метод оказался намного лучше", – рассказал он.
Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записки с откровениями пациентов, которые очень долго пролежали в больнице, пребывая на аппарате искусственной вентиляции легких. Их душераздирающие пожелания и просьбы, написанные неразборчивым почерком на кусочках бумаги, сберегла медик Галина Красноперова.