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7 мая • обновлено в 12:40
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ИВЛ при коронавирусе нужно избегать, есть альтернатива – медик

5.8т
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Вместо применения аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при тяжелой форме заболевания коронавирусом можно использовать кислород.

"Если человек попадает на искусственную вентиляцию легких, то прогноз уже очень неблагоприятный", – рассказал OBOZREVATEL экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

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"Нужно делать все, чтобы не попасть на этот аппарат. ИВЛ надо максимально избегать", – подчеркнул он.

"Необходимо как можно раньше обращаться за медицинской помощью. Чем раньше начнется лечение, тем прогноз более благоприятный. Чем позже начнется лечение и чем больше лет человеку, который обратился за помощью, тем более неблагоприятный прогноз", – пояснил медик.

Медик назвал безопасную альтернативу ИВЛ

Медик назвал безопасную альтернативу ИВЛ

Он добавил, что лучшей альтернативой ИВЛ является кислород. "В 2009 году подобная ситуация была со свиным гриппом. Тогда люди попадали под ИВЛ, им проводили интубацию. К сожалению, многие погибали. Позже от этого отказались и начали практиковать дыхание кислородом. Этот метод оказался намного лучше", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записки с откровениями пациентов, которые очень долго пролежали в больнице, пребывая на аппарате искусственной вентиляции легких. Их душераздирающие пожелания и просьбы, написанные неразборчивым почерком на кусочках бумаги, сберегла медик Галина Красноперова.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Поскольку в украинских больницах этих аппаратов попросту чаще всего нет, то вам скоро будут рассказывать, что надо самим дышать глубже. Этот по крайней мере вон еще и кислород обещает.
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