Ивана Купала 2018: поздравления и картинки

7 июля в Украине будут отмечать один из самых популярных народных праздников – Ивана Купала.

Несмотря на то, что эта дата совпадает с рождеством Иоанна Крестителя, на самом деле этот праздник имеет все признаки языческого. Прыжки через ритуальный костер, гадания, поиски цвета папоротника – всё это мало согласуется с христианством, но несет в себе огромную мудрость веков и опыт общения с природой, которым обладали славяне.

Кульминацией праздника станет ночь на Ивана Купала.

OBOZREVATEL собрал лучшие открытки и поздравления с этим по-настоящему мистическим праздником.

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Купальской ночи волшебство,

Трава в медовых росах,

Венки уносит вдаль судьба,

Цветы в девичьих косах.

Кружится жизни хоровод,

Взлетают пары над костром

Очистит пусть Купала их

От бед и зла своим огнем.

В лесной глуши, вдали от глаз

Папоротник цветет,

Иван Купала пусть к цветку

Во сне вас приведет.

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Я купальскою водою

Все твои печали смою,

Пусть желанья сбудутся,

Беды позабудутся,

Папоротник зацветет,

Чудо вновь произойдет!

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На Ивана на Купала

Веселее в мире стало!

Солнце, ярче разгорайся,

Всех теплом согреть старайся!

Пусть вам этот день несет

Впечатлений хоровод!

Пусть купальская вода

Даст здоровья на года!

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С днем Купалы поздравляю!

Всем любви большой желаю!

Волшебства больших костров

И венков из васильков,

Аромата трав душистых,

Вод речных кристально-чистых,

Поцелуев нежных, ласки

Как в красивой доброй сказке,

И купаний до рассвета,

Чтоб запомнить это лето,

Чтобы счастье на пути

Каждый смог свое найти!

© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-ivana-kupala.html

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Желаю веселиться и кутить,

Сегодня ночь такая необычная.

Иван Купала разрешил шалить,

Но только в меру – соблюдай приличия!

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Если твой видок не очень,

Галстук и костюм подмочен,

Волосы торчат как кол,

С носа капает на пол,

Значит, шел ты на работу

И тебя поздравил кто-то

С праздником Иван Купала,

И в тебя ведро попало.

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Горит костер, венки сплетают,

С деревьев темных веет сказка,

Так на Купалу отмечают

Ночь колдовства любви и ласки!

Пусть клад вам папоротник редкий

Откроет с золотом редчайшим,

Но самым главным кладом будет

Любовь со страстью настоящей!

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Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как правильно провести Ярилин день и сделать так, чтобы исполнились желания.