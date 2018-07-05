Ивана Купала 2018: поздравления и картинки

7 июля в Украине будут отмечать один из самых популярных народных праздников – Ивана Купала.
Несмотря на то, что эта дата совпадает с рождеством Иоанна Крестителя, на самом деле этот праздник имеет все признаки языческого. Прыжки через ритуальный костер, гадания, поиски цвета папоротника – всё это мало согласуется с христианством, но несет в себе огромную мудрость веков и опыт общения с природой, которым обладали славяне.
Кульминацией праздника станет ночь на Ивана Купала.
OBOZREVATEL собрал лучшие открытки и поздравления с этим по-настоящему мистическим праздником.
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Купальской ночи волшебство,
Трава в медовых росах,
Венки уносит вдаль судьба,
Цветы в девичьих косах.
Кружится жизни хоровод,
Взлетают пары над костром
Очистит пусть Купала их
От бед и зла своим огнем.
В лесной глуши, вдали от глаз
Папоротник цветет,
Иван Купала пусть к цветку
Во сне вас приведет.
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Я купальскою водою
Все твои печали смою,
Пусть желанья сбудутся,
Беды позабудутся,
Папоротник зацветет,
Чудо вновь произойдет!
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На Ивана на Купала
Веселее в мире стало!
Солнце, ярче разгорайся,
Всех теплом согреть старайся!
Пусть вам этот день несет
Впечатлений хоровод!
Пусть купальская вода
Даст здоровья на года!
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С днем Купалы поздравляю!
Всем любви большой желаю!
Волшебства больших костров
И венков из васильков,
Аромата трав душистых,
Вод речных кристально-чистых,
Поцелуев нежных, ласки
Как в красивой доброй сказке,
И купаний до рассвета,
Чтоб запомнить это лето,
Чтобы счастье на пути
Каждый смог свое найти!
© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-ivana-kupala.html
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Желаю веселиться и кутить,
Сегодня ночь такая необычная.
Иван Купала разрешил шалить,
Но только в меру – соблюдай приличия!
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Если твой видок не очень,
Галстук и костюм подмочен,
Волосы торчат как кол,
С носа капает на пол,
Значит, шел ты на работу
И тебя поздравил кто-то
С праздником Иван Купала,
И в тебя ведро попало.
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Горит костер, венки сплетают,
С деревьев темных веет сказка,
Так на Купалу отмечают
Ночь колдовства любви и ласки!
Пусть клад вам папоротник редкий
Откроет с золотом редчайшим,
Но самым главным кладом будет
Любовь со страстью настоящей!
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Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как правильно провести Ярилин день и сделать так, чтобы исполнились желания.