Ивана Купала-2018: как украинцы встретили самую загадочную ночь

С 6 на 7 июля 2018 года украинцы традиционно встретили самую загадочную ночь в году. Ивана Купала праздновали во всех уголках нашей страны.
Народные гуляния, в основном, проходили по известному сценарию, однако это не сделало их скучными.
В первую очередь, на Ивана Купала принято прыгать через костер: наши предки верили, что всего один такой прыжок излечивает от сглаза и болезней, а заодно делает человека счастливее и удачливее. А девушки так "добывали" себе красоту. Если же через костер прыгала пара и им удавалось не разжать в прыжке рук, то считалось, что отныне влюбленные будут неразлучны.
Украинцы в соцсетях поделились яркими фото и видео народных гуляний.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 июля, на Ивана Купала, в Украине ожидаются сильные дожди на большей части территории Украины.
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