Семья врача-терапевта Ивана Венжиновича, который умер от осложнений COVID-19 в Почаеве Тернопольской области, не получит компенсацию из-за его негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом в интервью LB.ua сообщил главный врач Почаевской больницы Богдан Кучер. Напомним, компенсация от государства для семей медиков составляет 1 млн 576 тыс. гривен в случае гибели от коронавируса, если врач заразился во время выполнения профессиональных обязанностей. Если погибший медик заразился не во время работы с больными COVID-19, семье должны выплатить 210 тыс. гривен.

Как рассказали коллеги Венжиновича, в сентябре он был в отпуске, во время которого проявились симптомы COVID-19.

"Тест на коронавирус не подтвердился, хотя клиника коронавируса стопроцентная. Почему-то у нас так бывает, что один день все тесты положительные, а через пару дней – все отрицательные. Хотя у пациентов симптоматика одинакова. Я не могу объяснить, в чем причины, все тесты отправляем в Тернополь", – рассказал заведующий терапевтического отделения Почаевской районной больницы Валерий Бондарчук.

Он отметил, что смерть врача стала ударом для всех коллег и жителей Почаева. С Венжиновичем мужчина работал 20 лет.

"Он был любимцем пациентов, никогда не считал свое время, люди для него всегда стояли на первом месте. Как коллега всегда подстраховывал, таких людей называют "палочкой-выручалочкой", – сказал Бондарчук.

"Для нас это первая потеря среди медиков. Ее очень трудно пережить не только мне, но и всем нашим коллегам, потому что был хороший человек. Иван Федорович поступил больницу как пациент с пневмонией, за трое суток умер", – добавил Кучер.

Он также рассказал, что жена погибшего работает в больнице заведующей лаборатории. У Венжиновича осталось двое детей. Сын учится на медика, дочь ходит в 8-й класс.

"Компенсация от государства его семье не будет выделена, не имеем права. Отпускные будут начислены, все в соответствии с законодательством", – добавил Кучер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее портрет Ивана Венжиновича появился на бигборде с надписью "Спасибо за жизнь!". Более детально о враче-герое читайте в нашем материале по ссылке.