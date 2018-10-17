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Священник УПЦ КП объяснил, объявят ли Мазепу святым

4.2тЧитать материал на украинском

Канонизация единой поместной Украинской православной церковью гетмана Ивана Мазепы является неуместной.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин. При этом он отметил незаконность решения РПЦ отлучить гетмана от церкви.

"Когда экзархи Константинопольского патриархата прибыли в Украину, одно из первых заявлений было, что анафема на гетмана Мазепу является незаконной", - напомнил он.

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Однако относительно канонизации гетмана священник УПЦ КП выразил мнение, что это "было бы неправильно".

"Человек должен своей святой жизнью засвидетельствовать свою святость. Мазепа – строитель храмов, очень мудрый государственный деятель, но не совсем святой в православном понимании этого слова. Мы же не можем всех государственных деятелей причислить к лику святых", - объяснил Дедюхин.

Как сообщал ObozTV, ранее историк и блогер Юрий Гудименко спрогнозировал, что канонизация Ивана Мазепы может случиться уже в ближайшие 10 лет.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персоны
Иван МазепаАлександр Дедюхин
Место
Украина
Объекты
единая церковьУПЦ КПРПЦ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Министр культуры Нищук потребовал провести опись имущество РПЦ МП. А мы думали, что в религии главное человек и объединение церкви начнут с переписи паствы.
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Круглов Александр
Круглов Александр
предательство - святое для каждого украинца ибо праотец украинской нации Иуда Искариот так завещал.
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