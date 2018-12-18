''Иуда, тебя ждет ветка'': УПЦ МП разразилась проклятьями в адрес ''предавших'' ее священников

Священнослужители УПЦ Московского патриархата со злостью и ненавистью накинулись на митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который перешел из МП в новосозданную Православную церковь Украины.

О потоке желчи со стороны коллег и совершенно противоположной реакции новоназначенного главы ПЦУ Епифания он рассказал в интервью theБабелю.

"Я со всеми архиереями поддерживал отношения. А Варсонофий (владыка, которого УПЦ МП назначила на место Симеона. – Ред.) – еще и наш земляк. Мы его приглашали на наши торжества. Он часто бывал у нас, и его видели священники, поэтому его и назначили сюда – чтобы было проще. Но сейчас мы не разговаривали. Я думаю, придет время, и мы будем общаться. Что касается других, я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: "Иуда, тебя ждет ветка", – рассказал он.

По словам Симеона, столько зла, желчи и ненависти он еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата.

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"Любовью там не пахнет, а где нет любви – там нет Бога. Что интересно, меня поливают грязью свои. А те, кто когда-то принадлежал к КП или к УАПЦ, после собора прислали мне поддержку и говорили, что молятся за нас. Даже Епифаний мне позвонил и сказал: "Сегодня мы все служили и молились за вас. Как вы там?" Это для меня выдающийся момент в жизни. Я открыл глаза и увидел, кто был у меня, какое значение я для них имел все эти годы", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого. На заседании также заявили, что остаются "единственной канонической церковью". В ответ на это Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами.