Украина пережила за последние несколько лет ряд внушающих ужас и страх событий, которые потрясли весь народ и не оставили равнодушными мировое сообщество.

Революция достоинства, кровавые события в Киеве, Небесная Сотня, оккупация Крыма и агрессия на Донбассе – реальность, столкнувшись с которой нам потребовалось немало сил для поиска путей защиты территориальной целостности и независимости нашего государства.

Не стал исключением и уходящий год. Еще одним элементом внешней агрессии в отношении Украины стало нападение 25 ноября в Азовском море на украинские судна, что послужило основанием для введения военного положения в 10 украинских областях с целью устранения возможных рисков обострившегося конфликта.

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Все эти события, безусловно, откликнулись в сердцах граждан и отразились на каждом, кто живет или когда-либо жил в Украине. Очевидно, что одной из наиболее часто проявляющихся реакций на происходящее стало обостренное чувство патриотизма.

По результатам социологических опросов, патриотами своей страны считают себя около 82% граждан Украины, а количество тех, кто идентифицирует себя именно гражданином Украины, а не жителем конкретного города или села, за последние 8 лет возросло с 57% до 66%.

Подъем патриотизма, активная демонстрация самобытности украинского народа и его консолидация вокруг совместного будущего – естественная потребность в сложившейся для нашей страны ситуации. Однако пугает тот факт, что подобные проявления приверженности и верности своей стране возникают лишь в трудные для нее времена или в канун грядущих политический изменений. И как-то само собой возникает вопрос, в действительности ли большинство так сильно любит свою страну и является ее патриотами?

Ответить на этот вопрос невозможно без осмысления таких понятий, как патриотизм и любовь к своей стране.

Я убеждена, что правом называться патриотом имеет далеко не каждый. Патриотизм – это ежедневная обязанность быть гражданином своей страны, которая обуславливает собственным примером воспитывать в окружающих чувство гордости и восхищения своей страной.

Для патриота крайне важно уметь любить свою страну, безусловно, прямо здесь и сейчас, не дожидаясь каких-либо душетрепещущих происшествий или событий. Это любовь, которая обусловлена самим фактом существования объекта любви. Это любовь, которой мы зачастую любим своих родных и близких, тех, кто нам дорог и ценен, невзирая на какие-либо обстоятельства.

В преддверии Нового года и предстоящих Украине перемен подобные размышления далеко не лишены своего смысла и имеют весомое право быть. Ведь в 2019 году начинается новый избирательный цикл, который повлечет ряд изменений, в частности в политической конъюнктуре. Украинскому государству предстоит снова оказаться лицом к лицу перед трудностями и испытаниями, пройдя лишь через которые, мы сможем смело оценивать наши шансы на приближение к той заветной "европейской мечте", где нет места коррупции, некомпетентности власти и другим недугам наших реалий.

Опережая исход будущих событий, важно напомнить, что право жить в стране с развитыми экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями, в стране, в которой права и свободы граждан защищены и обеспечены, где возможности и ресурсы реализуются в соответствии с национальными интересами, у каждого из нас уже есть сейчас. И степень его реализации зависит исключительно от выбора, который мы делаем сегодня, а не до и не после выборов, масштабных конституционных реформ и закрепления стратегических курсов о вступлении в Европейский Союз или в НАТО. Все это является лишь последствием выбора, который был сделан в прошлом.

Сегодня же, живя в современном обществе, наделенном мощным потенциалом в научно-техническом и ином прогрессе, идеальное государство невозможно без гражданина, который несет ответственность за свои действия перед обществом и самим собой. Именно граждане образуют государство, статус и мировое положение которого является их собственным отражением.

Неспроста мыслители всех времен утверждают, что если ты хочешь перемен в будущем, стань этой переменой сегодня. И я желаю в канун Нового 2019 года каждому из нас, несмотря на те вызовы, которые преодолевает Украина, сил, упорства и непоколебимого духа для того, чтобы заложить зерно этих перемен в плодородную почву реальности, и тем самым позволить себе желанное процветание нашей страны уже сегодня!