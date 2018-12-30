Когда журналисты меня спросили, могу ли я охарактеризовать политические итоги года в одном предложении, я процитировал слова Михаила Жванецкого: "Врачи долго боролись за жизнь больного, но несмотря на это…он остался жив".

Увидев на их лицах растерянную улыбку и все признаки непонимания, я расшифровал. Вот смотрите, не смотря на 144 реформы в мирное время, и еще парочку преобразований во время Военного положения, Украина все же выстояла, и граждане нашей страны выжили. Многие даже остались на Родине, и готовы терпеть вся тягости и лишения.

Украинцы реально закалились в боях с реформаторами, и теперь не очень реагируют на свое светлое будущее и тоннель, который вот-вот должен закончиться, но почему-то, с@ка не кончается. Нас не смогли добить все старания Супрун, Ревы и Омеляна, Климкина и Парубия, Муженко и Коболева, под чутким присмотром первых лиц государства и при непосредственном участии наших иностранных партнеров.

Мы за этот год многому научились. Например, ожидать Скорую на скутерах и велосипедах и ходить к урологу и гинекологу после 40 лет. А еще, сидеть на холодном и мочить манту, не скрещивая ноги, устремлено глядя на сварку, в ожидании новых рецептов оливье. Естественно, тепло одевшись, улыбаясь, обнимаясь и много двигаясь на свежем воздухе, не обращая внимание на сквозняки, эпидемии и нехватку медикаментов.

Мы точно знаем, что "быть в мейнстриме", это не ругательство, а наше достояние, а Хайперлуп и строительство космодрома в Австралии, это просто осеннее обострение у самих изобретателей, находящихся под воздействием каких-то веществ или просроченных препаратов. Потому, и медведи в Москву, и Воронеж отвоевывать, и пять аэропортов в год, и автобаны в Полтавской области, и дорога к Бандере…. В общем, безобидные иллюзии и ночные видЕния…А то, что в поездах полки падают и бориспольский экспресс с трудом до Борисполя доезжает, так это издержки. Скоро из-за океана придут тепловозы, и все изменится.

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Мы таки выжили, не обращая внимание на хороший урожай и вопреки предупреждению о возможном голодании, "биологическом выживании на 3200" и попытку ввести алименты, чтобы дети платили пенсии родителям. Более того, украинцы почти смирились с тем, что слишком много едят, а потому мало живут, при этом миллионы покинувших страну должны обеспечивать рост экономики. Ноу-хау, конечно… Зато испытываешь реальную гордость за эти открытия. И конечно, все согласились с тем, что "…МВФ является локомотивом наших реформ за все эти годы". Куда ж без него, без благодетеля нашего.

Конечно, не все было гладко и спокойно. Были и неожиданности, и эмоциональные всплески. Чего уж греха таить, многих посещала в 2018 году Жаба. Особенно, перед бронированными Кадиллаками для тех, кто любит свою маму, отправляя ей почти ежегодно по 8 миллионов долларов, получая ордена за заслуги перед отечеством и нещадно повышая цену на наш природный газ.

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Очевидно, что б мы не отвлекались на разные глупости. А еще эта самая жаба касалась многих, когда нам говорили, что "…Коррупция и воровство – вещи необходимые, помогающие противодействовать агрессору". Многим тоже захотелось поучаствовать в этом неравном сражении. Особенно, когда при помощи НЛО взрывали наши склады с боеприпасами, а повсюду шастали агенты разных спецслужб и диверсанты всех мастей. И конечно, было завидно, когда вместо трудоустройства своих граждан, некоторые деятели пытались трудоустраивать английских дипломатов. К счастью, безрезультатно.

Безусловно, за этот год, мы все стали сильнее и психологически более устойчивее. Организм, видать сам нашел противоядие от глупостей, мерзостей, предательства и мракобесия. Мы уже практически и не реагируем на попытки отменить снегурочку и 8 Марта, или закупку 1000 пар носков в НБУ и налобные фонарики для антикоррупционеров. Поддерживаем желание воздвигнуть колючую проволоку вдоль границы для борьбы с контрабандой или высадку силами НАБУ алею буксусов. Даже Военное положение люди восприняли с ироничной улыбкой и радостно принялись готовиться к Новому году и Рождеству. Да и сексуальные нововведения с 11 января наши граждане решили отметить в узком семейном кругу… А еще, с усмешкой все восприняли пидозру Жириновскому и Берии и строительство космической станции на Луне. СтОит отметить, что многие граждане практически вакцинировались уже от националистических и антисемитских мерзостей Фарион, Ницой и Вятровича, надругательством над памятью героев войны юношами из С-14, крушения памятников и запрета полюбившихся фильмов и сериалов.

Согласитесь, что наш организм намного окреп и окончательно приспособился к жизни, практически без участия государства. Уже даже нет злости. Большинство снисходительно и с умилением смотрят на все художества импортных гастролеров и заезжих реформаторов, которые вдоволь нареформировавшись, покидают нас. С плохо скрываемой радостью, снисходительными советами и со счетами в зарубежных банках. Мол, были счастливы потрудиться у Вас… Многим мы даже сочувствуем и жалеем. Они ж на чужбине, бедные, работали. Тосковали, небось, по своей Родине…Нас все пытались спасать. Так что, мы их всех простили. И Гонтареву, и Яресько, и Абрамявичуса, и других деятелей мирового реформаторского движения. Украинцы добрые.

Но главное, что украинцы практически единогласно и сознательно поддержали основной месседж всех реформ уходящего года, озвученный не всегда выглаженным, но вечно говорящим гениальные глупости министром: "…Украину ежегодно покидают более миллиона человек. Практически 100 тысяч в месяц. Если ничего не поменяем, то тогда смысл наших реформ ударит нас самих…".

Что ж, полет мысли и поток сознания на лицо. Это конгениально. Впрочем, как и все, что происходило в стране в уходящем 2018 году… Так что, Украина входит в Новый год с оптимизмом, уверенностью в завтрашнем днем и чувством глубокого удовлетворения. Ну и с очередной надеждой на свой правильный Выбор…