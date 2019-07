"Итальянский Сенцов": украинцы отреагировали протестом на приговор нацгвардейцу Маркиву

Украинцев возмутил строжайший приговор суда Италии нацгвардейцу Виталию Маркиву, обвиненного в убийстве фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Отметим, украинцу дали 24 года тюремного заключения даже без проведения следственных действий на месте происшествия.

Так, ситуацию прокомментировал народный депутат Украины Владимир Арьев. "Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию", – написал он в Facebook.

Арьев возмутился, что "любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных границ".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение суда Италии будет обжаловано. "24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", – написал он в Twitter.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It’ll be appealed.Our guardsman and Ukraine aren’t guilty of the death of Rocchelli.He’s become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We’ll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2