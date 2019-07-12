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"Итальянский Сенцов": украинцы отреагировали протестом на приговор нацгвардейцу Маркиву

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Украинцев возмутил строжайший приговор суда Италии нацгвардейцу Виталию Маркиву, обвиненного в убийстве фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Отметим, украинцу дали 24 года тюремного заключения даже без проведения следственных действий на месте происшествия.

Так, ситуацию прокомментировал народный депутат Украины Владимир Арьев. "Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию", – написал он в Facebook.

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Виталий Маркив

Виталий Маркив

Радио Свобода

Арьев возмутился, что "любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных границ".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение суда Италии будет обжаловано. "24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", – написал он в Twitter.

Резко отреагировал на приговор и глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, который присутствовал на заседании. "Абсурд. Не укладывается в голове. 24 года! Без всякого доказательства! Приговор не комментируются. Но это нельзя назвать правосудием", – написал он.

В сети приговор Маркиву уже назвали "триумфом российской агентуры в Италии", а самого нацгвардейца окрестили "итальянским Олегом Сенцовым".

При этом, в Киеве уже анонсировали акцию протеста против несправедливости итальянского суда. Всех желающих призвали прийти к посольству Италии в 20:00 12 июля.

"Итальянский Сенцов": украинцы отреагировали протестом на приговор нацгвардейцу Маркиву

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

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Тема
Арест Маркива в Италии
Персоны
Владимир Арьев Арсен Аваков
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Тюрьма достойное место для украинского убийцы!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Надо бы всем возмущённым собраться в одном месте, имея каждый при себе 5л. бутылку с соляром или бензином. И одновременно облиться им и поджечь себя в знак протеста с этим подлым решением. Во-первых это будет феерически красиво, а во-вторых обратит внимание на проблему международного сообщества.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скауасы никак не могут осознать тот факт, что за убийства людей, сажают в тюрьму, а не возводят в ранг героев. Потерянное племя...
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