"Итальянский Сенцов": украинцы отреагировали протестом на приговор нацгвардейцу Маркиву

Украинцев возмутил строжайший приговор суда Италии нацгвардейцу Виталию Маркиву, обвиненного в убийстве фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Отметим, украинцу дали 24 года тюремного заключения даже без проведения следственных действий на месте происшествия.

Так, ситуацию прокомментировал народный депутат Украины Владимир Арьев. "Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию", – написал он в Facebook.

Виталий Маркив Радио Свобода

Арьев возмутился, что "любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных границ".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что решение суда Италии будет обжаловано. "24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", – написал он в Twitter.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It’ll be appealed.Our guardsman and Ukraine aren’t guilty of the death of Rocchelli.He’s become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We’ll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 июля 2019 г.

Резко отреагировал на приговор и глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, который присутствовал на заседании. "Абсурд. Не укладывается в голове. 24 года! Без всякого доказательства! Приговор не комментируются. Но это нельзя назвать правосудием", – написал он.

В сети приговор Маркиву уже назвали "триумфом российской агентуры в Италии", а самого нацгвардейца окрестили "итальянским Олегом Сенцовым".

При этом, в Киеве уже анонсировали акцию протеста против несправедливости итальянского суда. Всех желающих призвали прийти к посольству Италии в 20:00 12 июля.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

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