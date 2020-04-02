Говорив сьогодні з епідеміологами в Києві, які працюють у третьму ешелоні закладів, що прийматимуть хворих на Covid-19.

Дупа.

Нема в достатній кількості нічого, ані антисептиків, ані кисневого обладнання, ані масок. Завтра будемо вирішувати, чим їм допомогти, а головне, як.

Є висока імовірність, що ми йдемо по італійському, або Нью-Йоркському сценарію, тільки в наших українських реаліях.

Тому, ті міри, які приймаються - логічні.

Лікарі кажуть, що перехворіє багато людей, майже всі, але головне знизити навантаження на медзаклади, щоб система зовсім не лягла. Тому карантин.

Тепер про медичні маски.Зараз шириться інформація інетом, що маски здоровим не потрібні, то не носіть. Дають посилання на ВООЗ.

Почнімо з того, що саме ВООЗ каже, що у багатьох коронавірус проходить майже безсимптомно, але вони залишаються носіями. Тобто, людина може навіть не знати, що у неї covid, або плутати його з іншою хворобою, але заражати інших, зокрема тих, хто в зоні ризику високої смертності.

Серед цивілізованих країн не так багато тих, особливо в Європі, які ведуть бойові дії на своїх територіях, а тому тримають постійну високу концентрацію військ та інших силових підрозділів в одному місці з регулярними ротаціями. Тож в України досить унікальна ситуація. Скоріше за все, наявність та носіння масок ліпше, ніж нехтування ними, бо військові живуть завжди разом, в казармах, бліндажах, у них закрита екосистема, але навіть при обмеженні пересування з боку окупованих територій, військові мають багато контактів з цивільними, тож дуже складно вберегтись. Необхідно, щоб всі контакти між цивільними та військовими були в масках. Бо зараження одного солдата в такій формі людського співіснування, як армія, може стати зараженням усіх. Тут неможлива самоізоляція, зрозумійте.

Я не лікар, хоча маю досвід лікування людей в умовах ізоляції від інфекцій під час подорожей в Тибет та Індію, але маю підозру, що ми йдемо до поганого сценарію. Тому дії уряду з обмежань ніяк не можу назвати зайвими чи перегибанням.

В Нью-Йорку за добу померло від вірусу більше 300 людей. За добу. Лікарні переповнені.

Питання в тому, що економіка США чи Китаю витримають, а наша почала політ в прірву ще до коронавірусу.

Сьогодні знову не можна сподіватися на державу. Держава нічого не зробила під час початку епідемії і багато зробила для її поширення: продажі масок та антисептиків за кордон, повернення громадян з країн епідемії без обсервації, створення паніки під час Санжар, тощо. Тому зараз і йдуть ці метушіння уряду, намагання зробити хоч щось і це добре.

Наразі треба зрозуміти, що потрібна консолідація нації, країни, громадян, просто людей.

Є прості правила особистої поведінки та взаємодопомоги.

- Не виходьте з дому без потреби.

- Мийте руки після кожного контакту поза хати, використовуйте антисептики для рук за неможливості помити руки.

- Тримайте дистанцію з людьми в чергах.

- Носіть маску, шарф поза домом в місцях, де є інші люди, що контактують з зовнішнім середовищем.

- Підтримуйте імунітет вітамінами та здоровим харчуванням.

- Допомагайте людям похилого віку, які живуть у вашому домі з покупками для мінімілізації їх виходу з дому. Але і самі намагайтесь не контактувати з ними. Можно запитати через двері, що треба купити і залишити під дверима. Дзвоніть старим періодично, питайте, як себе почувають.

- Купіть набої, ой пробачте, не туди написав. Купіть настільні ігри для дітей чи родини. Можно замовити інтернетом. Але купуйте такі, щоб і вам було цікаво. Згадайте ігри дитинства. Попитайте ігри в знайомих. Не утикайтесь виключно в серіали, смартфон, або телевізор. Божевілля в ізоляції - це абсолютно реальна річ. Ізоляція - це завжди стрес, а довгий стрес знижує імунітет і загострює психічні стани. Тож треба шукати розваги. Благо, є ще інтернет. Люди , що тікали з концтаборів і місяцями блукали лісами, розповідали, що рятує розмова з деревами. Тож, якщо ви будете говорити з фікусом, то нормально. Головне, щоб він вам не відповідав. Але, коли є рідні, говоріть з ними, шукайте позитивної взаємодії. І не критикуйте один одного постійно. В закритих приміщеннях, спільнотах, саме зайва критика приводить до зайвих конфліктів, скандалів, чвар. Навчіться не критикувати зайвий раз близьких, особливо зараз, навіть коли вам дуже кортить. Ліпше обговоріть беземоційно ситуацію, ніж давайте імпульсивну оцінку. Це мій особистий досвід. Це складно, але можливо.

- Позвоніть домашньому лікарю зараз. Не чекайте поки захворієте. Запитайте, що робити, якщо захворієте. Щвидко позбавитесь ілюзій. Якщо не маєте такого, то запитайте в сусідів хто має, візьміть його телефон, позвоніть, та приязно, без паніки, поговоріть, а потім підпишіть договір. Якщо лікар добрий, то вам поталанило, якщо ні, то ви знайдете іншого, а цей буде вам просто направлення писати.

- З'ясуйте всі номери служб швидкого реагування. Запишіть їх для дому.

- Дізнайтеся, де найближча лікарня біля вас, що приймає хворих на ковід. Запитайте себе - як ви до неї дістанетесь в разі потреби, або доставите близьку людину?

- Допомагайте поліції. Зараз, можливо, зросте кількість грабежів. Бо люди без роботи, багатьох звільняють, відповідно криміногенна ситуація виросте. Об'єднуйтесь з сусідами для моніторингу ситуації у вашому подвір'ї, районі. Можливо це врятує життя та здоров'я і вам.

І найголовніше, в будь-якій ситуації, залишайтесь людьми, а це означає, попри індивідуальні чи стадні інстинкти, аналізуйте, думайте та об'єднуйтесь навіть віртуально заради порятунку всієї України.

Слава Україні.

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Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям.

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