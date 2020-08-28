Истребители ВСУ устроили полеты на трассе Киев – Чоп. Зрелищные видео

На отрезке трассы Киев – Чоп в Ривненской области состоялись военные учения по посадке и взлету самолетов на автомагистрали.

Как сообщили на Telegram-канале "Новости Вооруженных сил", в них принимали участие военные 39 бригады тактической авиации. Всего было задействовано 12 истребителей, четыре из которых – самолеты Су-27 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, летчики отрабатывали свои умения по применению touch-and-go (посадка конвейером) – посадка самолета с последующим взлетом, выполняется, как правило, в учебных целях с целью экономии времени и увеличения интенсивности тренировок. Пилот выполняет все действия, как при обычной посадке, а после того, как шасси касаются взлетно-посадочной полосы, начинается выполнение действий как при взлете.

Кроме того, истребители также проводили разведку погодных условий и совершали пролет над трассой. В связи с проведением учений воздушное командование "Центр" 27 августа с 16:00 до 19:00 ограничило движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев – Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района.

Защитники отметили, что такие учения является необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля корабли, катера и суда ВМС ВСУ, а также военная авиация провели сбор-поход в Черном море, в ходе которого потренировались отражать атаку врага на воде.

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