Истребить стальных монстров врага: украинские военные показали впечатляющие фото с противотанковой артиллерией

В Донецкой области на одном из военных полигонов прошли соревнования противотанковых ракетных комплексов и артиллерии, которые находятся на вооружении Операции Объединенных сил.
Соревнования проходили в два этапа в спортивной и профессиональной категориях. Впечатляющие фото тренировок украинских защитников показали на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"На соревнованиях противотанкисты продемонстрировали высокий уровень боевой готовности к применению ПТРК и артиллерии против бронированных целей противника", – сообщили в Генштабе.
Тренировка
Facebook Генеральный штаб ВСУ
Участники соревнований
Facebook Генеральный штаб ВСУ
В частности, военные оттачивали умения стрельбы из ракетных комплексов "Штурм", "Конкурс", "Стугна-П" и пушечные расчеты артиллерии МТ-12 "Рапира".
Стрельба
Facebook Генеральный штаб ВСУ
Тренировка
Facebook Генеральный штаб ВСУ
Победители
Facebook Генеральный штаб ВСУ
Соревнования
Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео учений артиллеристов Вооруженных сил Украины. Они проходят в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе два раза в неделю.
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