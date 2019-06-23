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Истребить стальных монстров врага: украинские военные показали впечатляющие фото с противотанковой артиллерией

1.1тЧитать материал на украинском

В Донецкой области на одном из военных полигонов прошли соревнования противотанковых ракетных комплексов и артиллерии, которые находятся на вооружении Операции Объединенных сил.

Соревнования проходили в два этапа в спортивной и профессиональной категориях. Впечатляющие фото тренировок украинских защитников показали на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"На соревнованиях противотанкисты продемонстрировали высокий уровень боевой готовности к применению ПТРК и артиллерии против бронированных целей противника", – сообщили в Генштабе.

Тренировка

Тренировка

Facebook Генеральный штаб ВСУ

Новости
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Участники соревнований

Участники соревнований

Facebook Генеральный штаб ВСУ

В частности, военные оттачивали умения стрельбы из ракетных комплексов "Штурм", "Конкурс", "Стугна-П" и пушечные расчеты артиллерии МТ-12 "Рапира".

Стрельба

Стрельба

Facebook Генеральный штаб ВСУ

Тренировка

Тренировка

Facebook Генеральный штаб ВСУ

Победители

Победители

Facebook Генеральный штаб ВСУ

Соревнования

Соревнования

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео учений артиллеристов Вооруженных сил Украины. Они проходят в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе два раза в неделю.

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Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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