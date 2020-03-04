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4 марта • обновлено в 08:13
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История военной династии погибшего Героя ВСУ тронула украинцев

3.4т
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Украинцев впечатлила история семьи погибшего воина ВСУ Петра Третьяка. Его жена, сын и невестка, несмотря на потерю близкого человека, решили продолжить дело защитника и также вступили в ряды украинской армии.

Трогательными впечатлениями о родных Героя на странице фонда "Повернись живим" в Facebook поделилась волонтер Марина Соколова. Всего за несколько часов с момента публикации ее пост собрал 12 тысяч лайков, более 450 комментариев и 1 100 репостов.

"Так бывает, что враг коварно убивает одного нашего военного, а взамен получает целую династию, которая будет бороться с ним до конца. Потому что они точно знают цену войны! На фото – семья подполковника (посмертно) Петра Третьяка, заместителя командира дивизиона 55 ОАБр"Запорожская Сечь" по морально-психологическому обеспечению: жена Оксана, сын Андрей, дочери Таня и Юля и невестка Настя. 6 августа 2014 они остались без родного человека. Но ни один из них не опустил руки, и сегодня почти в полном составе они защищают Украину", – написала Соколова.

Семья Третьяков

Семья Третьяков

Facebook "Повернись живим"

Так, в 2017 году службу в 55-й бригаде начал старший сын погибшего Героя. По словам Андрея, попасть в подразделение, где 12 лет нес службу его отец, для него было делом чести. Ради этого он даже написал письмо министру обороны, а затем и лично встретился. В итоге сейчас старший лейтенант Андрей Третьяк служит в том же дивизионе, где до 2014 года служил его отец. Мужчина является заместителем командира батареи по МПО и вместе со своим подразделением находится в зоне ООС.

"В этом месяце к нему присоединится жена и коллега в одном лице – лейтенант Анастасия Третьяк. А недавно с ротации в зону ООС вернулась старший солдат Оксана Третьяк – жена погибшего Петра Третьяка. Сейчас она радиотелеграфист – в начале 2018 ее жизнь, уже второй раз после 2014-го, сделала поворот на 180 градусов, и воспитательница детского сада с 20-летним опытом, стала на защиту нашего с вами мира", – пишет о семье Третьяка волонтер.

Сама вдова Героя призналась, что не видит в своем решении ничего неожиданного, ведь армия в ее жизни была всегда (родной брат защитницы – также военнослужащий ВСУ).

"А тем временем младшие, 11-классница Таня и третьеклассница Юля, привыкли к ротации и к тому, что уже много лет им приходится постоянно ждать кого-то из родных с войны", – завершила Соколова свой рассказ о семье погибшего воина.

В комментариях украинцы восхитились патриотизмом Третьяков и оставили им огромное количество слов благодарности за защиту мира и покоя родной страны.

"Склоняем головы перед вами, наши защитники-патриоты. Боже, храни всю вашу семью и всех воинов", "Всей вашей семье низкий поклон", "Божьего вам благословения. Низкий поклон и искренняя благодарность за наш покой", "Слава Героям, я горжусь вашей семьей, здоровья и удачи", "Вы гордость Украины! Дай Бог все, что нужно, храни эту семью. Вечная светлая память, Героям Украины!", "Вы пример, вы гордость наша и нашей Украины", – пишут люди.

История военной династии погибшего Героя ВСУ тронула украинцев

История военной династии погибшего Героя ВСУ тронула украинцев

История военной династии погибшего Героя ВСУ тронула украинцев

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Повернись живим
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все начиналось с обыкновенных скачек...
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4
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это тупая биомасса кастрюляголовых далбаящуров.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Три штуки будут подстилка и.
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3
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