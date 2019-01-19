Жители оккупированных не дадут соврать - с таксистов, когда ВСУ зайдут в Донецк, будет особенный спрос: за то, что сдавали позиции ВСУ, за то, что сдавали патриотов, за то, что 90% работников такси работали на оккупантов с самого начала войны и доносили на адекватных жителей. За все спросим, с каждого лично.

Ну а пока таксисты думают, что их наказание обойдет стороной, к некоторым особям уже прилетает ответка от кармы. За все в этой жизни нужно платить, а за предательство счет особенно высокий. Сейчас на примере таксиста-коллаборанта это докажу. Рассказ будет от первого лица, чтобы показать личность предателя во всей красе. Поехали.

Я обычный таксист в Донецке, мое имя вам ничего не скажет. До 2014 года я работал на шахте, а в свободное время подрабатывал таксистом. Машина хоть и старенькая у меня была, но никто ей не давал 20 лет.

Все было у меня в принципе хорошо. Диспетчеру с вызова отходило 5 грн с вызова, я оформился предпринимателем, платил налоги. Работал на такси официально, по договору, с шашечками, техосмотром и медосмотром, арендовал рацию. Ишачил я тупо каждый день, поэтому за 15 лет работы в такси насобирал денег на квартиру сыну на окраине Донецка. Потом мы продали дом тещи и купили 2 маленькие квартиры дочке и теще, чтоб внучка была рядом и приглядывала за бабушкой.

На шахте мне тоже деньги платили. Да, не миллионы, но всегда вовремя - зарабатывал я электриком на шахте 4800-6500 грн в месяц. На такси у меня выходило в месяц 8-10 тыс грн, жена зарабатывала 5-7 тыс грн. Одним словом, не бедствовали мы с семьей. Дети отучились и тоже устроились в жизни: сын электромехаником пошел работать на "Дтэк", дочка теплоэнергетиком в "Метинвест".

Ну а потом вообще стало классно: я ушел на пенсию и стал получать 3000 грн + зарплату на шахте+ регресс+ работал в такси постоянно. После этого я купил микроавтобус себе и стал людей возить на моря, а также выполнял различные частные перевозки. Чего мне не хватало ? Хз, если честно.

В 2014 году в Донецк пришел русский мир и... И я понял, что я не Украинец, а почти русский, мне просто не повезло. Я сдавал патриотов русским военным, доносил коллаборантам позиции ВСУ, ненавидел биндер и все такое. Помогал оккупантам я за деньги, конечно же - идеей машину не заправишь. Сын в меня вышел, дочка тоже и жена - все мы боялись Правый Сектор и поезда с биндеровцами ждали в Донецке и всей семьей дружно носили супчики и консервы нашим "защитникам".

Ну а потом у меня неожиданно пошла черная полоса в жизни.

Сын мой пошел с ходу защищать Донецк от нашествия биндер, ибо не мог сидеть сложа руки. Но Хунта прикола не поняла вообще и через три месяца сын пришел домой без ноги и сказал, шо то все американский спецназ его так покалечил. С работы сына с ходу уволили, сказали, шо без протеза нех*р ему делать на рабочем месте. Я бегал, просил денег, но дали аж 200 $ сыну за ногу. С*ки.

Дочка тоже потеряла работу. Причина? Тупо уволили задним числом и все. Дочка с мужем психанули и поехали от войны с детьми в рф, в подмосковье. Там было не очень сладко, но хоть не стреляли. Правда, через несколько месяцев дочка приехала обратно - ее выгнала миграционка и поставила запрет въезда в рф на 5 лет, ибо нарушила она какой-то закон миграционный. Ну а мой микроавтобус захотел капремонта, бо начал сыпаться немного. Денег на ремонт не было, пришлось продать микроавтобус по запчастям и купить в рф "ладу калину".

Потом вообще бардак случился - зарплату перестали платить вовремя, если б не пенсия и регресс от проклятой Хунты, было б вообще печально. Правда, жену уволили мою тоже, а на новом месте ей платили вместо 5000 грн 6000 фублев. Почему так мало? Начальство сказало надапатирпеть, рышпублиха развиваецца.

Ну а потом, по непонятным причинам, пришла в мою семью нищета. Все деньги начали уходить на внуков. Безногий сын не работал, бо протез так и не дали + начал спиваться. Ну а после вообще мне стало весело: сначала в квартиру дочки прилетел снаряд со стороны города, проклятая дрг Хунты постаралась, а потом в квартиру сына прилетел снаряд от НАТО. Мы уже и к гадалке с женой ходили, бо не понимали причину невезения нашего. Но как оказалось, то были еще цветочки.

Теща, посмотрев на этот весь бардак с квартирами и снарядами, через неделю умерла от инфаркта. Это было самой хорошей новостью для меня, ибо сына с дочкой я поселил в квартире тещи. Правда, в квартире было тесно двум семьям и скандалили постоянно, ибо мой безногий сын бухал каждый день. Закончилось все это для сына моего так себе: сначала жена ушла, забрала детей и запретила видеться с ними, после чего сын начал еще сильнее бухать. Ну а потом мой безногий зашытник сдох прям в квартире: споткнулся, упал, ударился и оборвался от удара тромб. На похороны типа минобороны дыныры не дали ни копейки. С*ки.

Да, мы с женой погоревали, но думали шо у дочки все получится в жизни, биндеры ж не мешают. Но как будто сглазил кто: дочку бросил муж и поехал к Хунте. Дочка не поехала с мужем, сказала шо там детей едят и на Украинском заставляют разговаривать. Короче, дочка начал бухать похлеще покойного брата. Пробовали мы ее лечить, но все без толку. Ну а потом еще один удар: буквально через 5 месяцев после того, как с мужем по политическим мотивам разбежалась дочка, у нее цирроз печени обнаружили. Через месяц дочка отправилась к брату на кладбище и к кабзону на концерт заодно. С*ка, было ощущение, что как будто кто проклял нашу семью.

Мы с женой были в шоке от судьбы собственных детей, но руки опускать нельзя - нам внуков нужно на ноги поставить. Я начал заниматься перевозками людей в Украину за деньги + стучал мгб дыныры за отдельную плату о подозрительных пассажирах. Вроде бы чуть все разрулилось немного, но...

Но нас опять кто-то сглазил. Однажды я подвозил зашытников дыныры в прифронтовом районе, бесплатно, чтоб пацаны ноги поберегли для того, шоб Киев топтать. Правда, пацаны оказались видимо переодетыми американцами: набили мне морду, забрали деньги, меня выбросили из машины, а сами поехали кататься.

Морду мне били так быстро и сильно, что я не то, чтобы запомнил лица нападавших, я в туалет с фонариком днем ходил, бо не видел нихера. Да, я написал заявление в типа полицию и даже авто нашли - в трех километрах от места, где меня выбросили. Правда, машина разбита был в хлам и ремонту не подлежала. Ну а через год типа поисков нападавших, типа следователь сказал шо дело закрыто, ибо я не могу описать нападавших. Короче, биндер нема, авто тоже нема.

Нет, это еще не все. Нас реально таки нехило кто-то проклял. Мало того, что двух детей в могилу отправили, так еще и бывшая невестка, жена покойного безногого сына, забрала детей в Украину, вышла замуж за Укропа и полностью поменяла и свое мировозрение, и детей. Теперь внуки наши наслушались сказок про Украину и говорят, что не приедут в Донецк, пока тут флаг Украины висеть не будет и шо бабушку с дедушкой нужно судить за предательство. Ну а потом новый дедушка позвонил нам и запретил с внуками общаться, сказал шо ватных с*к вешать будет вместе с сыном, бо сын в рядах всУ воюет.

Дальше-больше. Попробовали мы с женой пенсию оформить без выезда к Хунте проклятой. Но попали на мошенников - кинули нас на 8000 грн, заявление писать некуда и не на кого. Радует, конечно, шо биндер нема в Донецке, но пенсия от дыныры у меня 7200 фублями, на работу меня нигде не берут, машины нет. У жены пенсия 3200 фублями, но она подрабатывает на базаре и получает 5500 фублев в месяц.

Вроде бы и доход неплохой у нас, коммуналка низкая, льготы и все такое, но внуки хотят одеваться нормально, а не в секонде, хотят нормальные телефоны, хотят внуки обуваться в хорошую обувь, а не в трухло. Но на это у нас денег нет, поэтому внуки нас не особо любят. За разбитые квартиры мы до сих пор не получили ни копейки, нас до сих пор кормят завтраками и тем, шо рышпублика развиваицца. За ранение сына мы денег больше так и не получили, его вообще провели по бумагам как мирного жителя. Чего я хочу от жизни в 2019 году? Чтобы внуки скорее выросли и сдохнуть, не хочу в этом бардаке жить.

Эпилог. За все в этой жизни нужно платить. Расплачиваться придется каждому предателю и коллаборанту, это тупо вопрос времени. Жалеет ли таксист о том, что просрал свою жизнь? Нет, не жалеет. Он считает, что его кто-то проклял или сглазил. Правда, он почему-то уверен, что это еще не конец его черной полосы.

Мораль. Нужно было в 2014 году думать, а не становиться на колорадскую сторону. Магия Хунты действует, один из таксистов Донецка в этом убедился лично. Конец.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/.

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