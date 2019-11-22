Министр инфраструктуры Криклий увольняет заместителя Клитину, которая стала сперва героиней секс-скандала, а после собеседницей Джокера.

Для меня эта история не пример того, как формируется кадровая политика во власти, а пример жесткого про@ба информационной политики Кабмина. Можете собрать всех ваших пресс-секретарей и пиарщиц в один "хор веревки" и уволить скопом. Пусть сельским хозяйством занимаются – больше толку.

Объясняю. Представьте себе, что вы – женщина. И так сложилось, что вы хороши собой и всего в жизни добились сами. Ну, всякое бывает. Однажды вас назначают на хорошую должность, ранговую, публичную. Предположим, вы ее заслужили.

Александра Клитина КП в Украине

И вот вы просыпаетесь утром и узнаете, что ваше имя в заголовках всех украинских газет в том контексте, что один жирный дрочер и еще группа дрочеров в составе ментов и депутатов обсуждают ваше честное имя, укладывая вас на устах в любые позы и должности. Они сплетничают, что место вы получили "через постель". А другие дрочеры из СБУ пишут их разговор на аудио. Люди на записи серьезные, один из них целый друг президента, поэтому каждая фраза цитатами расходится по интернету.

Фигурантка скандала молчит. Молчит час, два, день. Журналисты звонят девушке, чтобы она опровергла, или сказала хоть слово – игнор. А к вечеру появляется переписка пранкера Джокера, который в отличие от СМИ сумел ей дозвониться. Он написал замминистра от имени влиятельного человека из окружения президента, а она повелась. Из переписки становится ясно, что комментировать скандал ей запретила пресс-служба Кабмина.

Зато с Джокером она словоохотлива. За 10 минут девушка сообщает, что начальник ее – коррупционер и она готова подготовить папку с компроматом на министра и уже завтра доложить президенту. И да, она готова стать министром. Она на все готова.

- А это точно ты? - усомнилась на секунду блондинка.

- Конечно.

- А, ну хорошо.

Дальше – больше. Джокер публикует переписку, в которой вчера еще фигурантка секс-скандала показывает себя с разных сторон, мягко выражаясь, недальновидного чиновника, готового сдать начальство за секунду. В переписке с пранкером замминистра смотрится очень глупо.

Но и это не все. Она анонсирует пресс-конференцию, где грозится расставить все точки над "И". Читает с бумаги текст. Неуверенно, путается, руки дрожат. Общий тезис - все, что случилось – грязная пиар-атака. Со стороны кого правда не уточняет. И тут речь зашла о Джокере. Не переписывалась, – отрезала Клитина. А еще через 20 минут – таки да, было. "Это была хакерская атака". И все.

А можно было в первый час выйти и что-то такое сказать непринужденное, вроде: "Послушала разговор трех депутатов на криворожской сходке. Тех самых, которые решили с помощью прокуроров и дружбы с президентом обилечивать местный бизнес. Послушала о себе. Обязана за доверие. Жду в гости на прием. Будем работать над улучшением отечественной так сказать, инфраструктуры. Законы вместе писать". Высмеять и переступить. О ней бы забыли на второй день. Но нет. Она пошла по долгому пути.

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