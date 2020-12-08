История с избиением ученика замдиректора на Львовщине получила справедливый финал

Заместителя директора по воспитательной работе в селе Потелич на Львовщине уволили после того, как педагог избила ученика.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Жолковского районной государственной администрации. После того как специальная комиссия рассмотрела инцидент с учителем, было постановлено, что данный факт недопустим и неправомерным в педагогической практике учителя.

Также случай между учителем и учеником обсудили на совещании с директором школы. После был издан соответствующий приказ.

Помимо этого, комиссия рекомендовала практическому психологу школы провести работу с ученическим и педагогическим коллективами.

"Комиссия считает нецелесообразным продолжение педагогической профессиональной деятельности учителя и ходатайствует о ее увольнении. Согласно приказу 64-к Потелицкой ООШ I-III ступеней было решено уволить с должности заместителя директора по воспитательной работе, 07.12.2020р. по соглашению двух сторон", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сельской школе на Львовщине учитель украинского языка и литературы применила физическую силу к школьнику, раздавая ему подзатыльники. Позже чиновниками в сфере образования была создана комиссия для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер.