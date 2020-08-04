История пса-спасителя воинов ООС тронула украинцев: служит на передовой и предсказывает обстрелы

В сети распространяется трогательная история о четырехлапом друге воинов ВСУ, который несет с ними службу на передовой – собачке Коврике.

Ею поделился ветеран российско-украинской войны, волонтер Андрей Рымарук на странице фонда "Повернись живим". Он отметил, что собака стала уже настоящей звездой на позициях защитников, ведь спасла немало жизней своей интуицией.

"Мы знаем, что наш сайт читает много военных, и некоторые сразу узнают этого легендарного пса, коренного жителя окраины Авдеевки. Знакомьтесь, это – Коврик! Он живет на всем известной позиции "Зенит" с самого начала войны. Он был другом и помощником 95-й, 93-й, 128-й, 72-й, 25-й, 92-й, 54-й бригад и подразделения "Дикие утки". Этот рыжий низкорослый пушистик – настоящий друг", – пишет волонтер.

Пес Коврик, который живет на позициях ВСУ в Авдеевке Facebook "Повернись живим"

По его словам, любимец воинов всегда встречает гостей, ластится, почти никогда не лает и очень быстро бегает. Особенно, когда чувствует опасность.

"Если Коврик с невероятной скоростью бежит в подвал, ребята готовятся к очередному обстрелу российских наемников. Погрешность опасности – процентов 10, когда Коврику жарко или хочется спать", – отметил Рымарук.

В комментариях к сообщению украинцы восхитились верностью маленького друга Героев и адресовали ему и армейцам теплые слова поддержки и около 2 тысяч лайков. "Настоящий друг", "Герой", "Друг", "Только не бросайте его там, ребята", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стала популярной история о необычной любимице воинов ООС – овце, которая живет с защитниками на самой передовой и без боязни ест прямо из их рук.