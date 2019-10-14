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14 октября • обновлено в 16:38
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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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История праздника Покрова: что празднуем, друзья?

1.2т

Я многое могу понять. Но почему праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают славяне - да еще и как один из самых главных православных праздников - для меня феерическая загадка.

Вы хоть знаете, что празднуете, друзья мои?

Википедия в разделе "Смысл видения" приводит всего лишь одну строчку. Всего одну: "Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили".

Да, это так. Войска, действительно, отступили.

Теперь вопрос, о котором так стыдливо умалчивает Википедия.

О котором так стыдливо умалчивают вообще все попы.

Чьи войска и от какого города отступили?

А войска славян. От Константинополя.

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14 октября: Праздник Покрова, День Защитника Украины и День казачества

В 910 году Киевский князь Аскольд с войском древних русов челнами пришел под Константинополь, взял его в осаду, собирался штурмовать, но 14 октября на Черное море пал туман, поднялся шторм, флотилия русских челнов заблудилась, была разметана штормом и в итоге потонула к чертям собачьим почти в полном составе.

И жители Константинополя были спасены.

Вы б, блин, прежде чем радостные пляски плясать и поклоны бить, первоисточники, штоль, почитали.

"Повесть временных лет", например:

"В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошёл уже до Чёрной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идёт походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Царь же с трудом вошёл в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями Божественную ризу святой Богородицы, и смочили в море её полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русских, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".

Это и есть Покрова Святой Богородицы.

Которая своим покрывалом (туманом) укрыла святой город от орд варваров славян.

С тех пор греки празднуют этот день как день спасения от диких славян.

А что празднуют в этот день славяне?

Гибель своего войска? То, что Богородица отвернулась от нас, диких киевских язычников во главе с норвежским бандитом, и спасла своих любимчиков греков - и вы теперь считаете этот день унижения себя господом нашим богом своим великим праздником? Что деды воевали и потонули?

Или что? Или где? Или как?

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Киевская дружина пришла в Константинополь, греки стали молиться, бог греков сжалился над ними, наслал на киевлян шторм, всех их попереубивал, в Киев вернулась жалкая кучка разгромленных воинов - и в Киеве этот праздник празднуют как один из главных!

Наш Бог нас убил во славу наших врагов - давайте веселиться! Ура!

Какой год офигиваю от этого дня.

Ну, с праздником, что сказать.

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Автор
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Тема
Покров Пресвятой Богородицы
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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К. Алла
К. Алла
Бабетта опозорился, как всегда. Если уж полез в Вики, почему не дочитал до конца? Там же написано, что точно неизвестно, когда и в честь чего именно был этот праздник установлен: Как отмечает современный исследователь, искусствовед С. Н. Липатова[10], история праздника Покрова Богоматери до сих пор полна пробелов, хотя вопросы о его происхождении неоднократно ставились в церковной и научной литературе[11]. Высказывались различные мнения о месте его появления. Афонский монах Пахомий Логофет, знаменитый агиограф XV века, в «Похвальном слове на Покров»[12], помещённом в Великих Четьих Минеях, говорит о том, что праздник установлен в Константинополе и оттуда пришёл на Русь[13]. Доказательств Пахомий не привёл, но его утверждение надолго стало причиной споров о том, русский или византийский праздник Покров[13]. Например, Г. П. Георгиевский[14] высказал мнение, согласно которому «установление праздника Покрова в Греческой Церкви 1 октября могло быть приурочено ко дню памяти святого Романа Сладкопевца, одного из предполагаемых авторов акафиста Пресвятой Богородице, служившего во Влахернском храме». Не менее убедительны, однако, мнения о русском происхождении праздника, но вопрос о конкретном месте его появления остаётся открытым[11]. Традиционная точка зрения, выразителем которой был М. А. Остроумов, связывает «начало почитания Покрова на Руси с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского»[11]. Эта точка зрения нашла отражение в Православной энциклопедии[15]: В память заступничества Богородицы через Её Владимирскую икону за войско Андрея Юрьевича Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году по инициативе князя были учреждены праздники — в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября) и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (1 августа), вошедшие в литургический обиход Русской Церкви. Был создан ряд произведений (при возможном участии Андрея Юрьевича Боголюбского как автора в некоторых из них), главной темой которых является покровительство Богоматери Владимиро-Суздальскому княжеству: Слово о победе над волжскими булгарами, Слово на праздник Покрова, Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. Наконец, «прозвучавшая ещё в дореволюционной литературе гипотеза об установлении праздника в первой половине XII века в Киеве поддерживается в ряде публикаций и в наши дни». Её выразителями в разные годы были архиепископ Сергий (в конце XIX века), А. Александров (в 80-х годах XX века) и современная исследовательница И. А. Шалина[11]. При этом «некоторые из учёных предполагают: инициатором установления праздника был не Андрей Боголюбский, а его дед Владимир Всеволодович Мономах»[16].
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