Киевлянка подхватила коронавирус, но три недели лечила ОРВИ. История заболевшей COVID-19 в подробностях

Результат анализа она узнала лишь через 10 дней, хотя по норме должна была через 2-3 дня

Раиса Стаднюк почувствовала первые симптомы болезни в конце апреля. Через неделю, когда состояние ухудшилось и температура повысилась до 38, она пошла в больницу

Раисе Стаднюк – 23 года и она выпускница одного из киевских вузов. Три дня назад девушка узнала, что больна COVID-19.

Результат теста на коронавирус пришлось ждать 10 дней, все это время у нее была высокая температура и ломота в теле. Сейчас Раиса проходит постепенный этап восстановления и чувствует себя лучше.

Как девушка подхватила опасный вирус, что пережила и с каким трудом пытается вылечиться – в материале OBOZREVATEL.

Ждать результаты теста пришлось долго

27 апреля у девушки поднялась температура до 37,2. Далее последовали довольно привычные для коронавируса симптомы – тело казалось "ватным", все время хотелось прилечь на кровать и поспать. Такое состояние у Раисы в целом продлилось около 5 дней, она объясняла себе это простыми перепадами женского организма.

На 6-й день ситуация ухудшилась и температура подскочила до 38. "Многие меня успокаивали, мол, ты же девушка, а у них часто подскакивает температура перед женскими днями и так далее. В общем, поговорив со своим молодым человеком, я все же решилась поехать в одну из частных клиник. Одев маску, перчатки – я вызвала такси", – рассказывает Раиса.

На месте девушка записалась к терапевту. Врач послушала пациентку, измерила температуру, уровень сатурации кислорода (у Раисы он составил 𝗦𝗽𝗢𝟮 - 𝟵𝟵%, при норме в 95%), давление и в результате настояла на проведении теста на COVID-19. Все это произошло 4 мая.

Раиса Стаднюк Facebook: raisa.stadniuk

"На тот момент у меня было очень красное горло, легкое першение, температура 38, ломота тела и слабость. Кашля или насморка не было. Далее я оплатила анализы, заполнила много бланков, несколько анкет (где указала в том числе данные о тех людях, с которыми контактировала последнее время) и меня завели в манипуляционный кабинет, где взяли анализ. Это было очень неприятное ощущение, но что поделать. Еще важно – в частной клинике я заплатила 700 грн лишь за проведение анализа, далее собранный материал уже отправили в государственную лабораторию", – пояснила Стаднюк, а также добавила:

"После всего врач отправила меня домой. Выписала на случай ухудшения самочувствия парацетамол и лисобакт. Я так и лечилась все это время. Плюс постельный режим, чай с лимоном".

Результат теста девушка ждала целых 10 дней, и из больницы ей позвонили лишь 14 мая. Хотя врач еще при первой встрече сказала, что если коронавирус найдут – то это случится на 2-3 день после теста.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова писал, что в среднем результаты ПЦР-теста должны быть известны на 3-4 день после его проведения. Почему больница так долго не сообщала о позитивном результате анализа, непонятно.

Раиса утверждает, что с момента начала карантина она старается максимально придерживаться всех правил. За все время она тесно контактировала только с 2 людьми, изредка выходила за покупками и работала дистанционно.

После официального подтверждения COVID-19, у двух контактных лиц взяли пробы – одна из них показала негативный результат. Результаты второй пока неизвестны.

Facebook: raisa.stadniuk

Заболела в больнице?

Раиса Стаднюк допускает, что с учетом ее мер предосторожности подхватить коронавирус она могла в больнице (с большой долей вероятности), аптеке или такси. За несколько дней до первых симптомов, девушка посетила офтальмолога (у нее было воспаление глаза и без медпомощи уже обойтись не могла). На прием она приехала чуть раньше, поэтому какое-то время ей пришлось посидеть у кабинета, в общей очереди с другими пациентами.

Еще один возможный вариант – такси. Девушка во время этой поездки в больницу пользовалась услугами одной из служб трижды. На прием к врачу, в аптеку и для возвращения домой. Во всех трех случаях она вызывала разные машины, но старалась соблюдать дистанцию и находилась в маске.

Третий вариант – непосредственно аптека.

"Там было 4 окошка, все фармацевты стояли в перчатках и с масками. Но я отчетливо помню, как рядом со мной стояла странная женщина. У нее зазвонил телефон, она сняла перчатку, маску и начала кричать: "Алло, Наташа! Алло, я тебя плохо слышу...". Ей даже фармацевт сделал замечание, но она никак не отреагировала. При этом она была прямо возле меня, и мне в тот момент не удалось как-то отойти от нее. Нас тогда в аптеке всех этот случай очень напряг", – поясняет Раиса.

Facebook: raisa.stadniuk

Сейчас девушка идет на поправку, но как минимум до конца месяца она будет на самоизоляции. Температуры уже нет, осталось лишь легкое першение в горле, слабость.

В ближайшее время она пройдет еще один анализ на коронавирус. Так как у Раисы нет своего семейного врача, ПЦР-тест она, вероятно, сделает все в той же частной клинике, где ей и скажут финальный результат.

"Я до последнего думала, что это со мной не приключится, пройдет мимо меня и моих близких. Но, увы. Мне действительно "повезло" переносить болезнь сейчас, в легкой форме, поэтому более чем уверена, что многие из нас бессимптомно переболели этой гадостью. Я же стала случайно зафиксированным человеком, которому в нужный момент врач посоветовала пройти тест. А так могла бы переболеть дома, скинув все симптомы на обычное ОРВИ", – подытожила Раиса.

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