"История о невероятной отваге и храбрости": Зеленский почтил память героев Крут

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году.

Глава государства возложил цветы к Памятному кресту героям Крут. Видео опубликовала пресс-служба Офиса президента на Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца)

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей – боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командование, не об исторических и геополитических последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно преобладал их по численности и оружию", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодняшние защитники Украины на востоке послужат достойным примером будущим поколениям украинцев.

Зеленский почтил память героев Крут Офис президента

Зеленский почтил память героев Крут Офис президента

Зеленский почтил память героев Крут Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Депутат парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович разбил два популярных мифа о бое под Крутами.

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