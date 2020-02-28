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28 февраля • обновлено в 05:26
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История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

1.1т
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Украинский сегмент интернета взорвал пост о пушистом побратиме воинов ВСУ на Донбассе – коте Толике. Любимец живет на позициях 93 бригады Холодного Яра и скрашивает военные будни защитников.

Трогательную историю любимца Героев опубликовали на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за три часа с момента публикации пост собрал около 2 тысяч лайков, более 80 комментариев и свыше 100 репостов.

"На Толике тут все держится", "Толик и его молодая команда", "Мы все в гостях у Толика". Вечер. Кухня, обустроенная в блиндаже. До позиций врага – чуть больше километра. Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр передают Толика из рук в руки. Толик – кот, который достался военным по "наследству" от бригады, которая стояла на этом направлении до них", – рассказывают волонтеры.

Кот Толик

Кот Толик

Facebook "Повернись живим"

По их словам, никто точно не знает, когда именно кот появился на позициях и какое его настоящее имя. Но это не мешает Толику вальяжно заходить в блиндаж и усаживаться посередине, ведь он полюбился всем бойцам и сам привязался к ним.

"Толик, это прилеты. А как ты хотел?" – говорит один из бойцов, бросая на пол возле кота кусок сардельки. И в блиндаже поднимается хохот", – завершили забавный рассказ о четырехлапом друге воинов.

В комментариях украинцы оставили множество теплых слов в адрес бойцов и восхитились трогательной историей о дружбе с "боевым" котом. Кроме того, многие из них поделились своими воспоминаниями о фронтовых любимцах.

"А у нас вот такой живет", "Это кошка и звали ее Ежик, и я по ней очень скучаю", "Берегите себя, наши защитники Родины. Возвращайтесь с Толиком", "Пусть ангел вас бережет, а ты, Толик, береги наших мальчиков", "Спасибо за Украину! Возвращайтесь живыми! Берегите себя и Толика!", "Толик напоминает солдатам о мирной жизни дома и поднимает настроение в их тяжелых бытовых условиях. Молодцы ребята!", "Уважаемый Толик! И все наши защитники! Будьте хранимы Богом! И возвращайтесь живыми!" – пишут люди под постом.

История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

История о коте-побратиме воинов ВСУ растрогала украинцев

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Комментарии на сайте не модерированы
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Даже животные идут в ато. Хотя, а вдруг кот сепар. Спрашивали у него чей Крым?
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