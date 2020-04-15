Подъем в 6:00, капельницы и токсичные лекарства. Как 21-летний украинец борется с коронавирусом

Виктору Фантаеву – 21 год и он болен коронавирусом. Киевлянин неделю лежит в городской больнице №4 и принимает лекарства.

Парень признается – как только узнал о COVID-19, был расстроен, ведь понимал, что болезнь смертельная. Но спустя несколько дней из его палаты выписали 58-летнего мужчину, а их соседних – женщину и мужчину, оба старше 80 лет. Настроение улучшилось.

В разговоре парень постарался детально и откровенно рассказать не только о заболевании, но и о том, как он находится в больнице. Что ест, как проводит день, платит ли деньги за лекарства и когда готовится к выписке. Детали читайте в материале OBOZREVATEL.

21-летний Виктор Фантаев раскрыл детали лечения от коронавируса

"Из 3-х тестов только 1 показал у меня COVID-19"

Виктор почуствовал себя плохо в первые дни апреля. В Европе он был 2,5 месяца назад, с того времени с иностранцами не общался. Соблюдал карантин, в магазин ходил поздно вечером, встречался помимо семьи лишь с несколькими друзьями и то, у себя на районе.

Тем не менее, в начале апреля парню стало плохо. "Начался влажный кашель, першение в горле, насморк. Но, по ощущениям, будто у меня переохлаждение, и чувствовал себя на грани простуды. Я подождал три дня, когда кашель уже значительно усилился, стал сухим и спазмическим. Он был настолько сильным, что я толком уснуть не мог. Тогда уже понял, что дела плохи, и обратился к семейному доктору", – рассказывает Виктор.

Виктор Фантаев

Из-за того, что у парня не было температуры, ему назначили симптоматическое лечение – микстуру от кашля и посоветовали пить 3 литра жидкости в день. При этом сам Виктор чувствовал себя ужасно – его бросало в жар (без температуры), а организм был очень уставшим.

"На следующий день температура поднялась до 37 с чем-то. Еще на следующий день она стала выше 38 и я никак не мог ее сбить. Сдал первый ПЦР-тест в поликлинике, параллельно сказав семейному доктору, что мне только хуже. Она мне посоветовала госпитализироваться. Долго думал, честно скажу, ведь боялся подцепить болезнь в больнице. Но решился и очень рад, ведь это спасло мне жизнь", – продолжает парень.

К Виктору приехала скорая помощь, врачи были в защитных костюмах. Они выполняли роль "медицинского такси", поэтому на месте отказались проводить какое-либо лечение.

По приезду в инфекционку парню сделали экспресс-тест, который показал отрицательный результат. Но для подстраховки молодого человека госпитализировали в обычную палату и сделали повторный ПЦР-тест уже в больнице.

"Там чувствовал себя очень плохо, температура поднялась до 39. Я трое суток не спал, тело было ослаблено. Но что в этой ситуации самое интересное – экспресс показал же отрицательный результат. Тест, который делал в поликлинике пришел на 4-й день и также был отрицательным. А тот, который я сделал в Александровской больнице – был позитивным. Меня сразу переместили в отдельный, закрытый инфекционный бокс. Врач сделал рентген, и у меня диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, а также коронавирус", – рассказывает Виктор.

При этом всю семью и тех людей, с которыми общался наш собеседник, под контроль взяли соответствующие органы.

"Я потратил одну тысячу гривен, а думал, что нужно 20"

Неутешительные результаты поставили перед парнем непростую задачу – с помощью врачей бороться с COVID-19. Де-факто, лечебные манипуляции с Виктором проходять чуть менее недели. За этот срок парень успел адаптироваться к новым реалиям.

В разговоре с OBOZREVATEL Фантаев рассказывает, что ежедневно встает в 6 утра. Приходит медсестра и ставит капельницы по двум антибиотикам.

Далее идет прием утренних лекарств, завтрак и обход доктора. Он замеряет сатурацию (уровень кислорода в крови), слушает сердце пациента. Лечится наш собеседник капельницами Левоксимеда и Инфулгана, Амбраксолом, АЦЦ 200, Цефтриаксоном, ингаляциями Пульмикорта и Декасана.

"Врач общается со мной, интересуется самочувствием. Отдельное внимание уделяют моим органам, животу, ибо часть препаратов очень токсична. Например, Плаквенил хоть и помогает, но имеет серьезные противопоказания. В том числе поэтому мне раз в два дня делают кардиограмму и смотрят, есть ли влияние на сердце, проверяют зрение. Далее у меня свободное время в боксе, могу что-то убрать, почитать. Обедаю. Вечером приходит медсестра и делает процедуры. После нее приходит еще раз дежурный доктор, проверяет меня и общается", – рассказывает парень.

Со слов Виктора, еда в больнице неплохая. Не ресторанная, но довольно хорошая. Дают макароны по-флотски, соленый огурец, плов и другое. Родственники же могут передавать конфеты, фрукты, овощи через медперсонал.

Особых ограничений в выборе нет. В двери палаты есть специальное окно, куда может постучать пациент – на звук приходит в специальной одежде медсестра.

Специальное окно в боксе

Как рассказывает наш собеседник, медперсонал работает внутри больницы практически круглосуточно. И если говорить объективно, то это огромный риск.

"У них есть костюмы, перчатки, маски (не самые лучшие). Но они там так часто и долго, что заболеть можно без особых трудностей. Я когда же с ними разговариваю, то в ответ медсестры признаются, после стольких лет работы в инфекционке у них очень стойкий иммунитет".

Условия в боксе Виктор описывает как нормальные. Место есть, кровати также. Санузел находится в комнате, поэтому выходить на этаж не нужно.

Палата

Лечение пока обошлось Виктору в тысячу гривен. Парень признается, рассчитывал на суммы в 10-20 тысяч гривен, но нет. Медикаменты в больнице ему выдают бесплатно, а тысячу он потратил на лекарства заменители, которые ему посоветовали купить сами врачи:

"Обязательного ничего не было. Мне сказали, что есть аналоги лучше качества и если есть желание, возможность, то лучше взять в аптеке. Вот и все, деньги с меня никто не требовал, это правда".

Когда вылечится?

Виктор рад, что его соседа по боксу, 58-летнего мужчину, уже выписали. Он поступил в отделение 5 апреля, а 14 уже отправился домой.

"Это вселяет надежду, что не все так ужасно. Я себя чувствую неплохо, есть кашель, но он спазмический. Стал спать по 6-7 часов", – поясняет молодой человек.

Через неделю, если не будет видимых симптомов болезни, Виктору сделают ПЦР-тест. В случае отрицательного результата, тест сделают повторно и уже после отправят домой. Также есть вариант, что после поправки его отпустят без ПЦР-теста, но с условием временной самоизоляции.

"Хочу домой, конечно. Во-первых, у нас в палате три койки, и занимать чье-то место не хочется. Есть вероятность, что долго тут в одиночестве я сидеть не буду. Во-вторых, в больнице находиться не охота. Поэтому как только все будет хорошо, с радостью поеду домой", – подытожил Фантаев.

Сейчас развлечений у Виктора не так много. Он активно ведет свою страницу в Facebook, общается с родственниками по телефону и читает книги. Встречаться с кем-то помимо медперсонала ему запрещено.