История не учит Украину, мы доверяем врагу – главный герой "Черного ворона" об отношениях с Россией

Тимур Григоренко Общество 08:37, 23.05.2020 Обновлено: 10:06, 23.05.2020

В Украине люди не делают выводов из трагической истории, повторяя одни и те же ошибки, доверяя врагу.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал украинский актер, главный герой фильма "Черный ворон" Тарас Цимбалюк.

По его словам, события, которые ему пришлось "пережить" в фильме, и то, что в настоящее время происходит в Украине (вооруженный конфликт на Донбассе, аннексия Крыма) – параллельны. История Украины словно повторяется спустя 100 лет.

Тарас Цимбалюк и кадр из фильма "Черный ворон"
Коллаж

"Конечно, события, описанные в фильме "Черный ворон", параллельны тому, что происходит в Украине сегодня. К сожалению, люди не делают никаких выводов из трагической истории, они наступают на одни и те же грабли постоянно продаются и тому подобное. Это все очень страшно, но, к сожалению, не поучительно", – сказал он.

Цимбалюк отметил, что в Украине малое количество людей знает "болезненную и трагичную" историю нашей страны.

"Как эта земля защищалась все эти века, сколько крови было пролито. И все равно мы доверяем врагу, делаем одни и те же ошибки. Еще и между собой не можем достичь никаких взглядов единомышленников, а это изнутри делает нас слабее", – добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Цимбалюк, который сыграл главную роль в нашумевшем украинском произведении – сериале "Поймать Кайдаша" рассказал о продолжении ленты.

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