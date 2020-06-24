Невероятные истории об НЛО: пять самых захватывающих случаев

В среду, 24 июня, отмечается Международный день НЛО. Именно в этот день, ровно 73 года назад, в 1947-м, впервые было официально сообщено о случае наблюдения НЛО. Это произошло на территории США; инцидент вошел в историю как "Случай в Каскадных горах".

И хотя с точки зрения официальной науки на сегодняшний день нет ни одного явного доказательства того, что НЛО как-то связано с инопланетной жизнью, разговоры о "летающих тарелках" не прекращают будоражить умы человечества. OBOZREVATEL предлагает узнать о самых известных в истории случаях встречи НЛО.

"Случай в Каскадных горах", 1947 год

Бизнесмен и пилот-любитель из США Арнольд Кеннет считается первым, кто сумел подробно описать свою встречу с НЛО. Именно благодаря его рассказу появился термин "летающая тарелка": по словам Кеннета, именно на нее были похожи объекты, который он встретил 24 июня 1947 года.

Это произошло над Каскадными горами в штате Вашингтон, на западном берегу США. По словам мужчины, девять странных объектов "пролетели приблизительно 20-25 миль и исчезли из виду".

Арнольд Кеннет считается первым, кто сумел подробно описать свою встречу с НЛО Wikimedia Commons

"Около трех минут я наблюдал, как цепь движущихся как блюдца по воде, словно брошенные плоские камни, предметов, растянувшаяся по крайней мере на 5 миль, лавировала между высокими горными вершинами. Они были плоски, как сковородки, и, словно зеркало, отражали солнечные лучи. Я видел все это совершенно ясно и отчетливо", – писал Кеннет.

Пилота удивила тогда скорость полета НЛО: по его словам, она была гораздо выше скорости звука, на что тогда не был способен ни один известный летательный аппарат на Земле.

Отчет Кеннета Арнольда для разведки Военно-воздушных сил США Wikimedia Commons

Розуэлльский инцидент, 1947 год

Спустя две недели после сенсационного случая в Каскадных горах произошли события, после которых заговорили о том, что правительство скрывает правду о пришельцах.

Ночью 3 июля 1947 года фермер из Нью-Мексико Марк Брейзел увидел яркую вспышку и раскат грома, который сотряс его дом. Утром мужчина обнаружил пустырь, засыпанный твердыми металлическими обломками, напоминающими толстую фольгу, бруски неопределенного негорючего и неломающегося легкого материала и другие странные вещи.

8 июля пресс-офицер авиабазы Розуэлл заявил, что на базу доставлен обнаруженный "летающий диск", но через сутки это сообщение было дезавуировано вышестоящим командованием.

Обломки были названы остатками рухнувшего метеозонда, но очевидцы продолжали настаивать, что это не было похоже ни на какой метеозонд.

"Вскрытие пришельца" – инсталляция в Розуэлльском музее НЛО Wikipedia

Гибель пилота Мантелла, 1948 год

7 января 1948 года с авиабазы Годмен, штат Кентукки, США, были подняты четыре истребителя "Мустанг" Р-51, которые должны были догнать и исследовать неопознанный объект, приближавшийся к базе.

Все четверо пилотов отчетливо видели предмет, который описали как "металлический, огромных размеров, круглый, как слеза, и иногда казавшийся жидким".

Трое вернулись на базу, а один – капитан Томас Фрэнсис Мантелл-младший – продолжил преследовать НЛО, пытаясь подойти к нему ближе.

Истребители F-51D Mustang из эскадрильи, в которой служил Мантелл

"Иду на сближение, чтобы лучше его рассмотреть, – сообщал диспетчеру летчик. – Он прямо передо мной и летит по-прежнему вдвое медленнее, чем я… Эта штука по виду металлическая и огромных размеров. Теперь она набирает высоту и идёт с такой же скоростью, как и я… то есть 360 миль в час. Поднимусь до высоты в 20 000 футов и, если не смогу сблизиться, прекращу преследование", – сообщал летчик.

Но вскоре связь с ним пропала, а истребитель Мантелла позднее был найден разбившимся. Пилот погиб от удушья до того, как его самолет упал на землю после взрыва в воздухе. Странной была разница во времени между гибелью мужчины и временем катастрофы. Наручные часы пилота остановились на времени 15.10, связь с истребителем пропала в 15.15, а катастрофа произошла лишь полтора часа спустя – в 16.45.

Тегеранский инцидент, 1976 год

Тегеранский инцидент с НЛО был особенным. Разведуправление Министерства обороны США назвало случай в столице Ирана "выдающимся", который "считается классическим наблюдением НЛО, удовлетворяющим всем критериям достоверного наблюдения".

Так, в данном случае НЛО наблюдались с нескольких позиций (Мехрабад, Шамиран, самолеты, диспетчерская вышка и пересохшее соленое озеро).

Самолет F-4D Военно-воздушных сил Ирана Wikipedia

Также инцидент был примечателен тем, что вблизи НЛО наблюдались радиоэлектронные помехи: у двух перехватчиков F-4 Phantom II пропала связь, бортовая аппаратура дала сбой, еще у одного из самолетов временно отказали орудийные системы.

НЛО обладали большой маневренностью, а сам Тегеранский инцидент был подтвержден наблюдателями высокой надежности (генерал ВВС, пилоты и опытные диспетчеры).

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