"Только родила, лечись спокойно": история любви воина ВСУ, потерявшего на войне ногу, растрогала украинцев

Жена украинского защитника Владимира Мацько родила ему сына, пока боец находился на лечении после потери ноги на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. Она рассказала, что Мацько воевал в зоне ООС в составе 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр".

"28 января этого года во время выполнения боевого задания произошел подрыв и Володя потерял нижнюю конечность, такую же травму получил его собрат", – написала Губа.

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Сначала военного эвакуировали в 59-й мобильный госпиталь, потом отправили в больницу Харькова, а затем – в Киев.

"3 февраля, только мы по эвакуации приземлились в аэропорту Киева, мне позвонила моя любимая жена Вика и сказала: "Поздравляю, дорогой! Я только что родила тебе второго сына! Не беспокойся, у нас все хорошо, лечись спокойно", – рассказал Мацько.

Жена украинского защитника Виктория с новорожденным facebook.com/tpguba

"Вика самостоятельная, трудолюбивая и очень ответственная, она взрослая не по годам. Ей всего 20, а она воспитывает уже двоих сыновей", – написала Губа.

Ее пост собрал множество комментариев. Пользователи сети поздравляют семью с пополнением и желают мужчине скорейшего выздоровления.

Отметим, Мацько родом из Апостоловского района Днепропетровской области.

Владимир Мацько facebook.com/tpguba

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

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