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13 февраля • обновлено в 02:30
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"Только родила, лечись спокойно": история любви воина ВСУ, потерявшего на войне ногу, растрогала украинцев

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Жена украинского защитника Владимира Мацько родила ему сына, пока боец находился на лечении после потери ноги на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. Она рассказала, что Мацько воевал в зоне ООС в составе 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр".

"28 января этого года во время выполнения боевого задания произошел подрыв и Володя потерял нижнюю конечность, такую же травму получил его собрат", – написала Губа.

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История воина ВСУ, потерявшего ногу на Донбассе, растрогала сеть

История воина ВСУ, потерявшего ногу на Донбассе, растрогала сеть

Коллаж

Сначала военного эвакуировали в 59-й мобильный госпиталь, потом отправили в больницу Харькова, а затем – в Киев.

"3 февраля, только мы по эвакуации приземлились в аэропорту Киева, мне позвонила моя любимая жена Вика и сказала: "Поздравляю, дорогой! Я только что родила тебе второго сына! Не беспокойся, у нас все хорошо, лечись спокойно", – рассказал Мацько.

Жена украинского защитника Виктория с новорожденным

Жена украинского защитника Виктория с новорожденным

facebook.com/tpguba

"Вика самостоятельная, трудолюбивая и очень ответственная, она взрослая не по годам. Ей всего 20, а она воспитывает уже двоих сыновей", – написала Губа.

Ее пост собрал множество комментариев. Пользователи сети поздравляют семью с пополнением и желают мужчине скорейшего выздоровления.

Отметим, Мацько родом из Апостоловского района Днепропетровской области.

Владимир Мацько

Владимир Мацько

facebook.com/tpguba

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали позицию украинских защитников возле населенного пункта Новотишковки Луганской области, где ежедневно происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
фотографии Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Теперь три рта кормить надо.Ждём Вику в России.
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