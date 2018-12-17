"Любовь моя, этим вечером я не могу лечь в постель, не поговорив с тобой… Ты настолько стала частью моей жизни, что она пуста без тебя, хотя я и занята каждую минуту… Спокойной тебе ночи, любимая. Пусть ангел хранит тебя, пусть Бог защищает тебя, моя любовь обволакивает тебя всю-всю ночь... Я не могу поцеловать тебя, поэтому, засыпая и просыпаясь, целую твои фотографии". Так писала уже немолодая женщина своей возлюбленной Лорен Хикок (Хик, как все звали ее).

Она была под метр восемьдесят ростом и весом под сто килограмм. За глаза ее называли Деревенщиной. Но она та, с кем первая леди Штатов и первая леди всего мира, так с любовью и благодарностью за ее участие в делах по правам человека называли Элеонору Рузвельт, прожила тридцать счастливых лет.

Элеонора вышла замуж в 21 год и была вполне счастлива, однако всегда немного подозревала мужа в том, что он женился на ней ради успешной партии. Ее дядя Теодор Рузвельт в 1901 году был избран президентом США. Элеонора (Нел, как нежно называл ее отец) считала себя некрасивой и искренне недоумевала, что такой стройный красавец, как Франклин Рузвельт, ее дальний родственник, нашел в ней. Она была умна и образованна - то, что нужно для партии с амбициозным политиком.

В 1905 году они поженились и после свадебного путешествия поселились в доме, который для молодоженов выбрала и обставила... мать Франклина. "Милочка, Фрэнки любит на завтрак тосты", - свекровь лезла во все дела молодой семьи. Даже воспитание их общих детей было под ее тщательным надзором, а их у пары родилось шесть. Как вспоминала Элеонора, долгие десять лет она то была беременна, то отходила от беременности.

И вот однажды она почувствовала... С ним что-то происходит... Он отвечал на каждое ее письмо, но было что-то не так... "Дорогая Бэбс! В этом пустом доме мне без тебя опостылело, а ты - противная девчонка, потому что думаешь, будто я не скучаю по тебе все лето. Но ведь ты же знаешь, что это не так!.. Расцелуй детишек за меня, а для тебя у меня тоже припасено поцелуев огромное количество. Твой преданный Ф.", - писал муж. В это время его роман с секретаршей Люси Пейдж был в самом разгаре. Распаковав его чемодан после возвращения из командировки, Элеонора обнаружила письма... Сомнений не было. "Земля ушла у меня из-под ног. Весь мир рухнул в одночасье. Я поняла, что какое-то время скрывала от себя истинное положение вещей, и что мне предстоит посмотреть в глаза реальности. Только в тот год я наконец повзрослела", - вспоминала она позже.

По настоянию жены Франклин уволил Люси, он очень дорожил карьерой, ведь он собирался баллотироваться в президенты. Ему нужна была жена, более того, он уважал и ценил ее. На том и порешили - брак сохраняется для общества и для детей, но они свободны в своих любовных предпочтениях. Больше в одну постель они не легли ни разу. Собственно, и жалеть было не о чем - за десять лет брака муж внушил женщине, что она фригидна, а она воспринимала секс с ним как нечто обязательное, что стоит перетерпеть.

Во время предвыборной компании, спустя многие годы после фактического разрыва супругов, Элеонора познакомилась с Хик. Лорен была журналисткой и супруга кандидата в президенты вызывала ее неподдельный интерес. Сначала по работе, а потом уже из личного любопытства Хик проводила с Нел дни и ночи за разговорами. Они сблизились настолько, что не могли больше жить друг без друга. Элеоноре было 48 лет, Лорен - 40. Элеонора зажила совершенно отдельной от мужа и от детей жизнью. Для Хик была выделена отдельная комната в Белом Доме.

Лорен Хик убедила миссис Рузвельт в том, что она не должна быть приложением мужа, что она сама достойная личность, что может сама менять мир. Кроме того, сексуальность Элеоноры заиграла новыми красками. Она наконец-то узнала, почему люди так превозносят секс - оргазмы, вот в чем было дело.

Их любовь была взаимной и плодотворной. Их переписка насчитывала более 2300 писем. Их судьбу пришлось решать Хик после смерти Элеоноры. Они были вместе до ее последнего дня. "Иногда я так скучаю по тебе, что испытываю физическую боль", - писала Лорен.

А Франклин... Его парализовало после полиомиелита, и он передвигался в инвалидном кресле. Но любовниц менять не перестал. Элеонора была преданной женой и потрясающей первой леди, но свою смерть он встретил на руках у Люси.