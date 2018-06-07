Россия живет еще хуже, чем мы – крымчанка

Украинский полуостров Крым вот уже четыре года находится в оккупации Российской Федерации. Действия Кремля уже привели экологическим катастрофам, обнищанию населения и тотальной коррупции.

Что же еще осталось за кадром украинских и мировых СМИ о жизни Крыма? Отсутствие качественных продуктов, запущенное образование и медицина, искоренение украинского языка, ухудшения условий для ведения бизнеса - об этом OBOZREVATEL поговорил с крымским блогером Илоной Карачан.

- Илона, я так понимаю, что вы и родились в Крыму, и проживаете все это время там?

- Да.

- Хотелось бы услышать, что поменялось на полуострове за время оккупации от крымчанки, 22 года прожившей в независимой Украине, в украинском Крыму - и уже 4 года в Крыму "российском".

- Нужно понять одну простую истину: твоя жизнь может измениться в корне за 3 недели - все прожитые 29 лет в течение трех недель канули в небытие.

И хотя какой-то жуткой картины нет - скажем, в Ялте и дома все целы, и люди с руками и ногами ходят - морально от этого еще хуже. Потому что, если бы не было дома, прилети какой-нибудь снаряд, жизнь сложилась бы иначе - а так все эти мельхиоровые ложечки и вилочки, дом на месте, и ты сидишь и чахнешь над ним. Очень тяжело.

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А быт изменился для каждого по-своему. Скажем, для меня изменилось многое: на сегодняшний день я не ем то, что ела раньше, не заправляю машину тем, чем заправляла, не пользуюсь теми банковскими услугами - всего, что было раньше, теперь нет.

Пустующая ялтинская набережная

Даже мобильная связь - отвратительная: можно не дозвониться человеку в течение 10-15 минут, хотя и живете в одном городе. Все изменилось.

- Как отличается работа в России от Украины?

- Работа у всех поменялась. И при этом поменялись и условия самой работы: если раньше все новости обсуждались в курилках, то теперь они не обсуждаются нигде - все покурили и разбежались по рабочим местам.

Сейчас каждый друг за другом следит - это называется "докладывать начальнику, чтобы получить смски".

Российская система устроена таким образом, что на небольших предприятиях все люди смотрят друг на друга как на потенциального врага или как на объект какого-то финансового поощрения. Потому что, если ты устроен при начальнике, у тебя будут ежеквартальные "смски".

То есть, если у тебя оклад 6-8 тысяч (а оклады в России - очень маленькие), но ты себя проявишь и будешь близок к начальнику, у тебя будут "смски" тысяч по 15-20. И ты, соответственно, сможешь выживать.

- А как сейчас с ведением бизнеса стало? Может есть знакомые, которые ведут бизнес?

- Ведение бизнеса в РФ - вообще очень интересная тема.

Ведь люди считают, что если ты приходишь в огромный офис, то приносишь пользу своей стране. Хотя ты можешь сидеть целый день в каком-нибудь Facebook или "Одноклассниках" и постить котиков.

Но если ты предприниматель или у тебя какое-то предприятие с 5 работниками - ты "нехороший" человек.

Сейчас всплывают такие советские слова как "перекупщик", "спекулянт". То есть, это не считается бизнесом, если ты поехал куда-то, купил что-то и сюда привез - теперь это называется спекуляция.

И люди считают, что цены повысились не из-за того, что подорожал бензин, или что везде нужно платить взятки, (скажем, за паром - чтобы машину перегнать - нужно заплатить 100 тысяч). Для них главное зло - этот несчастный предприниматель, привезший тебе кофту, которая при Украине стоила 100 грн, а теперь - 10 тысяч.

Но при этом никому не интересно что во все это он вложил свои средства - они просто, в соответствии с проводимой политикой, видят в этом предприниматели зло. Потому что декларируется: все должны ходить на работу и работать на барина - и тогда жизнь будет как в Советском Союзе.

Поэтому предпринимателей и ненавидят низшие слои населения, которые ничего не хотят делать и за которых думает телевизор.

Плюс - нет такого понятия как единый налог в Украине. Когда ты заплатил ставку и тебя больше ничего не интересует.

В РФ есть упрощенная система налогообложения, но она выглядит иначе: от валового дохода нужно заплатить 6%, что само по себе является значительным налогом, плюс нужно заплатить в Пенсионный фонд (2 тыс. руб в месяц, то есть, 1 тыс. гривен), плюс такое же обязательное медицинское страхование в размере 400 руб. (120 грн).

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То есть все это ты должен заплатить независимо от того ведешь предпринимательскую деятельность или нет - зарегистрирован предпринимателем, значит, должен эти деньги платить ежемесячно.

- То есть бизнес стало вести сложнее?

- Да. Плюс - тебя обязывают обязательно нанять бухгалтера, если у тебя нет экономического образования.

Да и впринципе, обязывают много чего. Думаю, любой предприниматель в Украине, кричал бы "зрада".

- Украинский бизнес ушел из Крыма или все-таки остался?

- Вы имеете ввиду собственников?

- Предприятия украинские, может, магазины украинские остались?

- Украинские магазины перерегистрировались в соответствии с российским законодательством еще в 2014 году - они не ждали возвращения Украины. Остались только украиноязычные вывески типа "Сільпо" - но при этом в чеке нет ничего подобного.

Украинский магазин "Сільпо" в Симферополе

Какие-то украинские товары, безусловно, есть. На каких-то остановках продают даже харьковскую колбасу - но что бы это были какие-то промышленные масштабы, такого нет.

При этом ни для кого не является секретом, что в Крыму есть действующий завод Фирташа, куда весь Армянск ходит на роботу. Скорее всего, это договоренность - чтобы Армянск не вымер от голода. Потому что местные не могут ради дохода даже сдавать жилье военным - для тех его построили.

- Что касается украинских продуктов, российские все-таки вытеснили продукцию украинскую или еще нет?

- Они не вытеснили в плане спроса потребительского - им просто нет альтернативы. Путин ведь ввел контрсанкции против Запада и Украины, запретил есть нормальные продукты. Поэтому теперь все просто вынуждены кушать то, что есть.

Нет здоровой конкуренции - здесь ты вынужден есть то, что тебе дают.

- Цена продуктов качеству соответствует?

- Вообще нет.

И оказалось, что всего еще 4 года назад мы хорошо жили - были и "молочка" с Польши, и остальные продукты более качественные.

А теперь я лично вообще перешла на другое питание - для того, чтобы более-менее хорошо питаться, приходится куда-то ехать, драться с таможенниками, провозить и т.д.

- То есть в Крыму западных продуктов практически нет, санкции действуют?

- Есть, но из-за санкций они продаются "из-под прилавков". Этим занимаются определенные магазины, о которых, мне кажется, знают все надзирательные органы, и, которые, по моему мнению, с этого какую-то выгоду имеют, ведь там все это продается в разы дороже.

К примеру, прошутто итальянское в Ялте стоит 450 руб за 80 грамм. То есть килограмм, грубо говоря, 5 тыс. руб., а это 2 тыс. гривен. Я думаю, в Украине таких цен нет.

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- Как вы оцениваете соотношение цен на продукты, на коммунальные услуги со средней заработной платой в Крыму?

- Моя знакомая недавно уволилась из ФНС - по причине того, что на 15 тыс. руб. она жить не может. То есть, непомерных зарплат, о которых украинцы должны только мечтать, нет. 15 тысяч руб - это 7.5 тыс. гривен.

- Это государственная служба, в Украине тоже на госслужбе не очень высокие зарплаты, к сожалению.

- Смотрите: 15 тыс. рублей - это меньше 300 долларов. А мой супруг когда-то работал в налоговой полиции Украины - и хотя он еще до 2014 года вышел на пенсию, уже тогда получал на госслужбе в Украине 800 долларов.

Плюс, в 2014 году все говорили, что минимальная зарплата в РФ - 40 тыс. руб. На момент аннексии это было 1 200 долларов. В итоге же люди получают 250 долларов. И это на госслужбе в России - где, казалось бы, люди должны получать большие деньги, но нет.

Большие деньги в России - только у высокого руководства.

- Как люди пытаются выжить в этой ситуации, они выезжают куда-то на заработки? В Россию, например, много людей уехало на заработки или это считается бессмысленным?

- Зарабатывается не в России - зарабатывается в Москве. Россия же живет еще хуже, чем Крым, потому что для некоторых регионов 15 тысяч - голубая мечта.

Но поскольку у нас привыкли получать 500-600 долларов, то нынешнее состояние - когда вполовину меньше, а живешь вроде как в стране, где должно быть в разы больше, людям непонятно.

Из-за этого у одних появляется агрессия, а некоторые пытаются уезжать - но там себя они не находят, ведь получается, что те, кого вроде как спасли, приезжают и пытаются отобрать кусок хлеба.

Для россиян все хорошо в телевизоре, но когда к ним приходит какой-то человек и говорит, что он с Крыма и ему надо помочь - никто не радуется тому, что "Крымнаш" и помогать ему никто не собирается.

При том что все это разбивается об элементарные, копеечные вопросы.

- Ну вот знаменитая фраза Медведева: "Денег нет, но вы держитесь" Держитесь?

- Да, и если вы хотите денег, идите в бизнес.

- Чувствуется какое-то финансовое улучшение на самом полуострове, развитие инфраструктуры, строительство больниц, школ и т.д.? Есть какое-то улучшение в этом плане?

- В 2014 году, когда последний мер Ялты Илош убежал в неизвестном направлении, на его место при подготовке к "референдуму" пришел Коронал. И он сказал: "Вы все, дорогие ялтинцы, забудете о латочном ремонте, потому что его больше не будет". И знаете, он был прав - его действительно нет. Ибо теперь дороги даже не латают.

За время аннексии в, скажем, Ялте не построилось ничего - ни одна новая школа, ни одна новая больница. А если брать единственную в городе Ливадийскую больницу, ей достроили только придаток к хирургическому корпусу, в котором никого нет, потому, что туда никто не может взять направление в поликлинике.

Ливадийская городская больница

То есть картинка создана, но пользоваться ты ею не можешь.

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И чтобы подытожить медицинскую тему: несколько дней назад с окна Ялтинской городской клиники выбросился мужчина - потому что ему отказали в госпитализации. Такого при Украине не было.

- А дети в школу ходят?

- Да.

- Что поменялось в сфере образования? Прославляют российскую мощь? Коверкают историю?

- Все зависит от педагогического состава: у нас школа платная, поэтому кроме бюджетного финансирования есть еще спонсирование от родителей. Мы ежемесячно платим 6 тыс. руб - и пока, слава Богу, эти деньги не уходят на изучение гимнов и чего-то в этом роде.

Но качество учебы в разы упало.

Скажем, у меня старший сын заканчивал 2 класс, когда пришла Россия. В 3-м классе он взял первое место на Всероссийской олимпиаде. То есть ребенок, проживавший и учившийся на территории, где вроде как должны были уничтожать русский язык и не разрешать на нем разговаривать, почему-то выиграл Олимпиаду. При том, что все это проходит за деньги - то есть для того, чтобы стать участником, нужно заплатить.

При этом количество английского языка сокращается: если у нас в этом году 2 часа проплачено из бюджета, а 1 час - с родительского фонда, то уже в следующем году у нас останется 1 "бюджетный" час.

Весь упор делается на русские язык и литературу.

И это при том, что к русской литературе лично у меня много вопросов - несмотря на все рассказы о том, что "это мировая классика", нельзя строить жизнь и растить будущее поколение на рассказах баринов, менявших свой народ на борзых.

- Как обстоят дела с украинским языком и литературой в школах?

- У нас нет ни украинского языка, ни литературы.

При том, что во 2 классе в конце года было родительское собрание, где спрашивали, какой язык есть желание изучать дополнительно. Мы написали "украинский", но такой возможности нам не предоставили даже в виде факультативных занятий.

Хотя в Крыму определены 3 официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский

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- А украиноязычные школы присутствуют в Крыму?

- Нет. В Ялте украинская школа прекратила свое существование в 2014 году. В мае прозвенел последний звонок, дети сдали экзамены - и с 1 сентября 2014 года она перестала быть украинской.

При этом они даже сняли портрет Тараса Шевченко, висевший в холле на первом этаже.

- И эти люди заявляют, что в Украине ущемляют русскоязычных.

- Да, а что касается развития инфраструктуры, например, построили новый терминал аэропорта - сделали событие с хештегом "строим будущее".

Новый терминал симферопольского аэропорта

А у нас что - аэропорта не было? Он у нас был международный. Я в Стамбул летала: час десять - и я уже в Стамбуле. А теперь, чтобы слетать в Стамбул, мне нужно выехать рано утром из Ялты, пройти все границы, таможни, лишь к вечеру я буду в Херсоне, где мне надо будет переночевать, и только на следующий день я отправляюсь в Стамбул.

Вторую часть интервью с крымским блогером Илоной Карачан читайте вскоре на OBOZREVATEL.