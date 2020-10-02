Историки рассказали, откуда пошло приветствие "Слава Украине!"
Современное традиционное приветствие ВСУ "Слава Украине!" первыми начали использовать еще казаки Василия Чучупаки, главы полка гайдамаков Холодного Яра в 1920 году.
Об этом напомнили на Telegram-канале "Рассекреченная история". В частности отмечается, что указанный факт подтвержден воспоминаниями известного украинского военного и общественного деятеля, старшины Армии УНР, разведчика и писателя Юрия Горлиса-Горского.
"Далеко над лесом увидел церковную копулу. Это Мотрин монастырь, штаб гайдамаков. Через некоторое время въезжаю в Мельники. Село имеет мирный вид, но группа парней, которая шла по улице, распевая "Серед степу на просторі", вооружена. У всех ружья, у некоторых сабли и револьверы, у одного сабля старинная, оправлена в серебро", – вспоминал он.
"Подъезжаю к ним. – Добрый день, хлопцы! – Слава Украине! – отвечают несколько голосов. Это меня немного смутило. Я не знал, что ухолодноярцев принято вместо "Здоров!" здороваться "Слава Украине!", а отвечать "Украине слава!" – писал Горлис-Горский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Украине возник ажиотаж из-за отмены строевого устава ВСУ. Граждане переживали, что из-за этого армия потеряет и патриотический лозунг.
Впрочем, в Верховной Раде объяснили, что отмена указанного документа не означает отмены военного приветствия "Слава Украине! Героям Слава!".
В Минобороны заверили, что оно будет закреплено отдельным приказом.