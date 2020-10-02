Историки рассказали, откуда пошло приветствие "Слава Украине!"

Современное традиционное приветствие ВСУ "Слава Украине!" первыми начали использовать еще казаки Василия Чучупаки, главы полка гайдамаков Холодного Яра в 1920 году.

Об этом напомнили на Telegram-канале "Рассекреченная история". В частности отмечается, что указанный факт подтвержден воспоминаниями известного украинского военного и общественного деятеля, старшины Армии УНР, разведчика и писателя Юрия Горлиса-Горского.

"Далеко над лесом увидел церковную копулу. Это Мотрин монастырь, штаб гайдамаков. Через некоторое время въезжаю в Мельники. Село имеет мирный вид, но группа парней, которая шла по улице, распевая "Серед степу на просторі", вооружена. У всех ружья, у некоторых сабли и револьверы, у одного сабля старинная, оправлена в серебро", – вспоминал он.

"Подъезжаю к ним. – Добрый день, хлопцы! – Слава Украине! – отвечают несколько голосов. Это меня немного смутило. Я не знал, что ухолодноярцев принято вместо "Здоров!" здороваться "Слава Украине!", а отвечать "Украине слава!" – писал Горлис-Горский.

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