Историки показали архивное фото выступления российского хора перед Рейхом

В сети опубликовали архивное фото, на котором запечатлели выступление российского национального хора перед нацистами во время Второй мировой войны.

Фотографию обнародовали на Telegram-канале "Рассекреченная история". Она датирована 1942 годом. В частности, отмечается, что речь идет о коллективе "Бояр".

Как видно на фото, исполнители в российских аутентичных костюмах позируют на сцене на фоне нацистских свастик и орла.

Выступление российского хора "Бояр" перед нацистами в 1942 году. Telegram-канал "Рассекреченная история"

Читатели канала с сарказмом отреагировали на снимок и прокомментировали его перефразированными клише российской пропаганды. "А фашисты в Украине, так что же это получается?", "Деды пели", – шутят украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL: