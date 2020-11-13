Историки показали архивное фото выступления российского хора перед Рейхом
В сети опубликовали архивное фото, на котором запечатлели выступление российского национального хора перед нацистами во время Второй мировой войны.
Фотографию обнародовали на Telegram-канале "Рассекреченная история". Она датирована 1942 годом. В частности, отмечается, что речь идет о коллективе "Бояр".
Как видно на фото, исполнители в российских аутентичных костюмах позируют на сцене на фоне нацистских свастик и орла.
Читатели канала с сарказмом отреагировали на снимок и прокомментировали его перефразированными клише российской пропаганды. "А фашисты в Украине, так что же это получается?", "Деды пели", – шутят украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети вспомнили знаковое фото, на котором зафиксирован момент братания красноармейцев и гитлеровцев в начале Второй мировой войны.
Также 22 сентября прошла 81-ая годовщина с момента вторжения советских войск в украинские города Львов и Стрый, которые в 1939 году входили в состав Польши.
Историки показали красноречивое фото, датированное тем же днем. На нем зафиксирован совместный парад Красной армии и гитлеровских войск в еще одном оккупированном городе тогдашней Польши – Бресте.