Любители СССР часто вспоминают о вкуснейшем пломбире по 20 копеек, который, по их мнению, был изготовлен согласно нормам ГОСТа – из натурального молока советской буренки, без консервантов и пальмового масла.

Однако это было не так, и правда о лучшем лакомстве тех времен может "больно ударить" по представлению о Союзе тех, кто в нем родился. Об этом на своей странице в Facebook написал популярный украинский историк и блогер Павел Бондаренко.

Он отметил, он лично помнит, какая очередь выстраивалась в его сельском магазине, когда туда привозили два ящика того самого пломбира – в мятых вафельных стаканчиках, без упаковки и только с "квадратной бумажной блямбой прям на мороженом".

Так делали мороженное в СССР Facebook/Павел Бондаленко

По убеждению историка, если бы такое "чудо" предложили в современном магазине – человек непременно бы устроил грандиозный скандал по поводу антисанитарии, внешнего вида мороженого и его количества.

"Потому что как правило оказывалось, что между дном стаканчика и массой мороженого оставалось немного воздуха. Грамм так на 10-15 нетто. Мятым оно было даже не потому, что навалом в картонной коробке лежало, а из-за того, что несколько раз размораживалось и замораживалось снова. Но даже если мороженное каким-то чудом не было мятым – есть его было проблематично, потому что сперва вафельные стаканчики протекали со всех сторон, да и вообще очень быстро размокали", – пишет Бондаренко.

Пломбир из СССР Facebook/Павел Бондаленко

Он также подчеркнул, мол, советских жителей обманули даже насчет "гостовского стандарта" изготовления такого лакомства. Поскольку пломбир в СССР не делали по ГОСТу 1966 года, а по ТУ.

"Причем были годы, когда в каждой республике-сестре существовали свои ТУ на мороженое в зависимости от ситуации с надоями молока от каждой отдельно взятой коровы. По ТУ мороженое делали из растительных жиров и это в лучшем случае. В худшем "бодяжили" комбижир, добавляли крахмал и муку, а в начале славных 1980-х сливочные сорта мороженого заменили молочными: сливочный пломбир остался только в Москве и Ленинграде", – подытожил Бондаренко.

Стоит отметить, что в комментариях под его постом относительно правды об этом лакомстве в СССР разгорелась дискуссия. Одни подписчики спорили из-за настоящей цены мороженного, утверждая, что оно стоило не 20, а 19 копеек. Другие подтвердили слова о разваливающихся вафельных стаканчиках и прочего. Но все же те, кто застал жизнь при Союзе, заверили, что пломбир был вкусным, ведь альтернативы тогда было не так много.

Комментарии пользователей Facebook/Павел Бондаренко

Комментарии пользователей Facebook/Павел Бондаренко

Комментарии пользователей Facebook/Павел Бондаренко

Комментарии пользователей Facebook/Павел Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович рассказал о том, что в СССР сначала не знали, как есть бананы, это лакомство в те времена было настоящим дефицитом – их меняли даже на автоматы.